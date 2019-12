Už pošesté zpříjemnili pracovníci vydavatelství Czech News Center, pod které spadá i deník Blesk, Vánoce opuštěným zvířatům. Letos spolu s Blesk tlapkami přivezli několik set kilogramů granulí, konzervy, pamlsky a řadu dalších věcí do Psího domova U Lišky ve Střílkách na Kroměřížsku. Další část sbírky ještě poputuje do kočičího útulku Gaia na Šumpersku.

Útulek U Lišky vznikl v březnu 2017, založila ho Jana Lišková, která do té doby zajišťovala pro záchranné spolky dočasnou péči.

„Pak už mi nějak doma místo nestačilo, a tak jsem sehnala pozemek a založili jsme útulek. Chtěli jsme pomáhat psům v okolí,“ řekla Jana Lišková, které za dobu existence útulku prošlo rukama na šest desítek vesměs problémových, těžko umístitelných psů, pro které je téměř nemožné najít nové domovy. „Polovina těch, které tu máme, někoho kousla. Kdyby nebyli tady, tak už by zřejmě nebyli vůbec,“ dodala.

Za pomoc děkují

Jana Lišková se nyní stará o 19 psů, tři má její kolegyně v dočasné péči, 16 jich je v útulku, který je tím pádem zcela zaplněný. Pomoc vydavatelství Czech News Center proto přišla velmi vhod. Už proto, že vše financují převážně z vlastní kapsy a z darů dobrovolníků.

„Za to, co jste přivezli, jsme velmi vděční. Vydrží nám to určitě na dva měsíce. Strašně nám to pomůže finančně, ušetříme peníze, které díky tomu budeme moct využít na opravy zabahněných výběhů,“ poděkovala provozovatelka útulku.

Nadílku dostanou i kočky

Sbírku přijela do Psího domova U Lišky předat i její organizátorka Michaela Valentová. „Přispěli nejen zaměstnanci vydavatelství, ale i jejich přátelé, kteří mají rádi zvířata a chtějí jim pomáhat,“ řekla. Dodala, že ještě další desítky kilogramů granulí, konzerv a kapsiček poputuje po Novém roce do útulku Gaia, jehož majitelka pečuje o stovku koček.

Co v útulku U Lišky dostali:

220 kg granulí

124 kg konzerv

3 kg pamlsků

pelíšky, kšíry, obojky a další doplňky

Na Vánoce chtějí domů:

Máša je kříženec bernského salašnického psa (asi 6), do útulku se dostala, co utekla z dočasné péče, kde čekala na domov, byla velmi bojácná, odchycena musela být pomocí uspávací střely. Teď už se s lidmi přátelí, je třeba ji ale venčit pouze na vodítku. Jinak je milá, hodná, mazlivá, má ráda děti.

Na domov čeká U Lišky i asi šestiletá Máša, milá kříženka bernského salašnického psa. | Blesk:Foto : Czech News Center / Rušinová Mária

Šmudla je velmi bojácný kříženec jezevčíka (asi 5), kterého někdo vyhodil v nedaleké chatové kolonii. Ten, kdo si ho bude chtít adoptovat, za ním bude muset do útulku zpočátku dojíždět, aby si na něj Šmudla zvykl. Z cizích lidí má strach, ohání se po nich, nikdy ale nikoho nekousl. Jinak je hodný, čistotný, ale ničí věci, trhá deky a matrace.

Na opravdový domov čeká i Šmudla, velmi bojácný kříženec jezevčíka (asi 5), kterého někdo vyhodil v nedaleké chatové kolonii. | Blesk:Foto : Czech News Center / Rušinová Mária

Samík je kříženec německého ovčáka (asi 6). Je to velmi aktivní pes, který by se hodil na běhání, i jako hlídač na zahradu. K lidem je přátelský, nikomu by neublížil, jen potřebuje aktivitu, aby se zabavil.

Na domov čeká i zhruba šestiletý kříženec německého ovčáka Samík. | Blesk:Foto : Czech News Center / Rušinová Mária

Ríša je kříženec, který by se hodil ke starším lidem na dvorek. Rád prohání míčky, jinak mu ale vyhovuje mu, když po něm nikdo nic nechce. Má bolavou zadní nožku, kterou mu v útulku nechali reoperovat, přesto je na ni stále citlivý. Když by ho někdo chytil za zadek a chtěl zvednout třeba na klín, kousne.

Na domov čeká také kříženec Ríša, který by se hodil ke starším lidem na dvorek | Blesk:Foto : Czech News Center / Rušinová Mária