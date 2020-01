Bez lásky, vyhublá, s očima plnýma vředů živořila v Oseku na Rokycansku kočičí seniorka Vincentka. Podle místních se tamními ulicemi toulala se skupinkou dalších koček několik let. Když se dostala do péče plzeňského spolku Fousky, šlo už jí doslova o život.

„Byla na tom opravdu zle. Byla plná parazitů, měla vypadanou srst, ušní svrab a oči zalité hnisem,“ popsala stav, v jakém se k nim Vincentka dostala, zakladatelka spolku Fousky Libuše Pelikánová.

Libuše Pelikánová věnuje Vincentce maximální péči | Jana Ulrichová

Selhávají jí ledviny

Veterinární prohlídka zhruba 15leté Vincentky odhalila další vážné onemocnění, a to selhávání ledvin. „Taková kočička se musí více hlídat, musí se sledovat jakákoli odchylka v jejím chování. Při potížích s ledvinami trpí totiž kočky nechutenstvím, takže nepijí, nejí a pak se s nimi musí okamžitě na veterinu na infuze,“ vysvětlila. Dodala, že právě to je případ Vincentky, která měla zpočátku tak vážné problémy, že na infuzích strávila tři až čtyři dny v týdnu.

Domov má ve Fouskách

„Proto jsme se také báli svěřit ji do nového domova, protože lidé chodící do práce by neměli dostatek času na sledování jejího stavu. Mohlo by jim uniknout, že kočička třeba půl dne nejedla, což už je pro ni život ohrožující stav,“ vysvětlila Libuše Pelikánová, proč se nakonec rozhodli ponechat si Vincentku ve své péči natrvalo.

Ze zubožené Vincentky se nyní stala krásná kočička | Jana Ulrichová

Omládla a hraje si

Vincentka se podle jejích slov úžasně začlenila do rodiny. „Miluje pejsky i ostatní kočičky, a tolik jí to u nás svědčí, že se její stav nejen stabilizoval, ale dokonce zlepšil. Přibrala, má teď nádherný kožíšek a celkově jakoby omládla, takže si i hraje,“ popsala s radostí zakladatelka útulku. Dodala, že věří, že takto spokojená s nimi bude ještě dlouho.

Libuše Pelikánová a její partner se o své čtyřnohé svěřence vzorně starají | Jana Ulrichová

Drahá léčba

Léčba Vicentky je velmi finančně náročná. Už v začátku se vyšplhala na 15 000 korun, a to nejen kvůli lékům, které bere, ale i speciální ledvinové dietě a doplňkům stravy. Proto spolek uvítá každý příspěvek pro ni. Pokud by chtěl někdo ze čtenářů Blesk tlapek Vincentce na léčbu přispět, může tak učinit na transparentní účet veřejné sbírky 2301022827/2010, a do poznámky připsat Vincentka.