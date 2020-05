Kotě z parkoviště není dobrá koupě, varují veterináři. A radí s nákupem na inzerát

Státní veterináři zveřejnili na svém webu rady, jak postupovat při nákupu psů a koček. Informace poslali také inzertním serverům, sdělil novinářům za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Mezi základní pravidla patří například to, že by se měl zájemce o zvíře jet podívat do chovu a nikdy by neměl přebírat zvířata na odpočívadlech u silnici nebo na parkovištích. Zájemci o domácího mazlíčka tak můžou nahrávat tzv. množírnám zvířat. Projekt Blesk tlapky proti množírnám dlouhodobě vystupuje. Mluvčí serveru Seznamu iniciativu ocenila, web ale už své rady pro zájemce o zvířata má od loňska.