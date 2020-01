Novinka má mnoho důvodů, jednak jednoduší identifikace zvířete, pokud se ztratí, či někomu ublíží. A jednak lepší boj s nelegálními množinami. Veterináři ujišťují, že aplikace čipu je zcela bezpečná.

Pokud pes po novém roce vybaven čipem ještě není, na majitele nepadají automaticky žádné sankce ani pokuty. Nastane ovšem problém, pokud tvor někoho napadne. Legislativa na nečipovaného psa bude nahlížet jako neočkovaného proti vzteklině, byť očkování bude mít platné. A nebýt očkován je v rozporu s veterinárním zákonem. V takovém případě přichází do hry pokuta v nové výši 50 tisíc korun.

Z toho důvodu se vyplatí čipování neignorovat ani nepodceňovat. Pokud jste jej ještě neprovedli, vyřešte ho co nejdříve. „Povinnost čipovat zvíře je na chovateli,“ zdůrazňuje prezidentka Komory veterinárních lékařů Radka Vaňousová s tím, že kdo to ještě nestihl, může to napravit. Pokuty za psy bez čipu nebyly zatím v novém roce uděleny, zmínil za Státní veterinární správu Petr Majer.

Jak čipování probíhá

Pro čipování psů se mohou používat jen čipy s technickou normou ISO 11784/5. Jsou velké jako zrnko rýže, pod kůži se zvířeti vpichují aplikační jehlou. Zákrok se nemusí opakovat, čip psovi vydrží celý život. „Je třeba zdůraznit, že čip nemá žádná zdravotní rizika,“ upozorňuje Vaňousová. A dodává, že není pravda, že by vpichování probíhalo pod anestezií. „Výjimky v rámci zdravotního stavu nejsou,“ uvádí veterinářka.

Konec množíren po tlaku Blesk tlapek? Poslanci přitvrdili podmínky pro chov psů

Čipování nemusí podstoupit jen psi, kteří byli čitelně tetovaní před 3. 7. 2011. Pokud dospělý pes nebyl očkován, tak se mu zákrok vykoná v tom věku, v jakém je. „Čipů je na trhu dostatek, takže k nějakému výpadu by nemělo dojít. Ale nechce to nechávat na poslední chvíli, protože veterinárních lékařů je výrazně méně než psů, které je nutné načipovat,“ doporučuje znovu komora.

Samotný čip stojí několik stovek korun, hradí ho majitel. „Veterináři nebudou dělat namátkové kontroly, ale u policie to vyloučené není,“ říká prezidentka.

Vznikne velký centrální registr

S čipováním souvisí i registry psů. Podle Vaňousové totiž nebude plošné označování psů tolik účinné, dokud nebude fungovat centrální databáze. Ta byla měla vzniknout do roku 2022, bude ji provozovat Státní veterinární správa.

„Týrají hlavně psychopati.“ Tyrani ubližují psům, koním i ptákům, poslanci řešili tresty

„Dnes je již velké procento psů očipováno, ale má to svá úskalí. Je-li nalezen pes s čipem, útulky či městská policie kontaktují zpravidla všechny dostupné komerční registry s žádostí, zda je u nich daný čip evidován, či nikoliv. Potíž ale je, že chovatelé zpravidla změny bydliště, kontaktních údajů ani případné prodeje zvířat správcům registrů neoznamují, takže údaje ve více než třetině případů neodpovídají,“ popsala komora.

I proto má vzniknout registr nový, který bude naplněn novými údaji, aby se předešlo chybovosti. Ale je to zatím hudba budoucnosti. V roce 2020 bude platit současný stav, kdy se majitel psa může dobrovolně rozhodnout, do jakého registru se přihlásí. „Cestují-li do zahraničí, je určité dobré zvolit mezinárodní registr,“ radí komora.