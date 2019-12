Venku padají teploty pod nulu, na řadě míst už padal sníh. Do Česka definitivně dorazila zima, což znamená, že mnoho lidí začíná obracet svůj zájem k ptactvu. Pohled na osamělou sýkorku, jak se v lese marně snaží najít potravu, málokoho nechá chladného. Prezidentka Komory veterinárních lékařů (KVL) Radka Vaňousová říká, že snaha se cení, je ale nutné věnovat pozornost tomu, co lidé ptákům dávají. A při jakých teplotách.

Podle Vaňousové je vhodné přistupovat k přikrmování ptactva až ve chvíli, kdy mrzne. Sypání zrní do krmítek celoročně nikomu nepomůže, ptáci mohou zlenivět, zvyknout si na stabilní příjem potravy a bez pomoci pak upadnout do potíží. Z toho důvodu Vaňousová doporučuje sledovat, jaké teploty panují.

Jakmile začne mrznout, prezidentka připomíná, voda je stejně důležitá jako potrava. Občas možná ještě důležitější. Sice během tuhé zimy rychle zmrzne, takže například u krmítek v lese to s jejím doplňováním bude složitější, ale například vodu na balkóně udržíte v tekutém stavu relativně jednoduše.

Co se týče samotné stravy, nedoporučuje se příliš experiment. „Dávejte hlavně obilniny, prodávají se různé sypké směsi,“ radí Vaňousová. V žádném případě se ptákům nikdy nesmí dávat pečivo – jejich trávení pro něj není uzpůsobené a neobsahuje dostatečné vitamíny. Pokud je navíc výrazně solené, nad ptákem tím prakticky vyslovujete ortel smrti.

Krmítko dřevěné i plastové

Zimnímu přikrmování ptáků se věnuje i Česká společnost ornitologická (ČSO). Řeší mimo jiné, která krmítka jsou vhodná. Z hlediska materiálu upřednostňuje ta dřevěná, ale výhody vidí i u plastových – dají se dobře omývat. Naopak nevhodná jsou kovová, jelikož v zimě namrzají.

Krmítko by ale vždy mělo mít stříšku, která potravu ochrání. Zvlhlé zrní by ptákům mohlo akorát ublížit, protože se zkazí. Tato starost opadá pouze u krmítek na krytých balkónech. Ve všech případech by však budky měly být umístěny mimo průvan a ideálně minimálně 1,5 metrů nad zemí.

Špatná strava je týrání zvířat

Vaňousová o ptácích hovořila na tiskové konferenci, kde veterináři chtěli upozornit, že správné krmení zvířat je naprosto kritické. Často si totiž chovatelé stěžují, že jejich tvor je nemocný, protože mu někdo cizí nabídl – byť v dobré víře – nevhodný kus potravy. Týká se to jak psů a koček, tak třeba koní a koz. „Ostatně i v zákoně na ochranu zvířat proti týrání je nevyhovující krmení charakterizováno jako týrání,“ připomíná KVL.

Například starý tvrdý chléb může u koní způsobit vážné koliky. Problém je i s dáváním kostí psům. „Pokud na to pes není zvyklý, ucpe ho to a zemře,“ varuje Vaňousová.

Stejné je to s krmením pečivem u labutí a kachen – zcela špatně, reagují na něj stejně jako ostatní ptáci. Byť jim chutná, neposkytuje žádnou výživu. Takže co si vzít s sebou na procházku k rybníku? „Musíte se na to trochu připravit,“ říká prezidentka s tím, že takové labutě si rády pochutnají třeba na hrášku, kukuřici nebo zelných listech.