Zabijáci psů a koček. Tyhle léky svým mazlíčkům rozhodně nedávejte

Podle českých zákonů může domácí mazlíček dostat jenom léky, které mu předepsal veterinář - žádné jiné. Jenže to stojí peníze a najdou se „chytráci“, kteří se rozhodnou, že ušetří, a sáhnou do domácí lékárničky. O pár hodin později skončí u veterináře stejně, ovšem návštěva se prodraží. Heslo „co je dobré pro mě, je dobré i pro mého psa,“ tady prostě neplatí.

Jedy v domácí lékárničce

Paralen, brufen, ibalgin má doma skoro každý, prodávají se totiž bez předpisu a jsou na takové to „domácí kurýrování.“ U psa nebo kočky to ale ani nezkoušejte. „Záleží na tom, jakou dávku zvíře dostane a v jaké je kondici. Pokud kočka dostane paralen 500, tak ji to zabije,“ varuje veterinář Jan Král. Pro zvíře s váhou 3,5 kila by smrtící mohla být už čtvrtina prášku.

Panadol, paralen, coldrex (účinná látka paracetamol) jsou pro kočky zvlášť nebezpečné. „Zvířata mají jiný metabolismus, jinak tyhle látky odbourávají. Zatěžuje to játra. Člověk na to má výbavu, ale psi a kočky mají jiné složení enzymů,“ upozorňuje veterinář a dodává, že v důsledku selhání jater dochází k rozpadu červených krvinek. Psi jsou na paracetamol citlivější o něco méně, ale i u nich hrozí náhlé selhání jater.

Brufen, ibalgin (účinná látka ibuprofen) lidém pomáhají od bolesti, ale psům nebo kočkám ji naopak způsobí. Dochází u nich k erozi žaludku, k žaludečním vředům a ve vyšších dávkách k selhání ledvin. Pokud to domácí mazlíček přežije, ponese si následky do konce života. U nižších až středních dávek je tu navíc nebezpečí, že laik otravu nepozná, případně nevolnost připíše jiným důvodům.

ilustrační foto | iStock

I acylpyrin a aspirin (účinná látka kyselina acetylsalycinová) jsou pro psy a kočky jedovaté. Otrava se projeví až po několika hodinách, kdy zvíře má poškozenou žaludeční sliznici a játra. Opět stačí malá dávka - u kočky pouhých 25 miligramů. A pro otrávené zvíře neexistuje účinný protilék. ´

Něco na uklidnění

Otázka, která se zvlášť u majitelů psů objeví před Silvestrem: Co mu mám dát, aby to přestál ve zdraví a neutekl. „Pro zvířata se používá acepromazin nebo diazepam ,“ říká veterinář Jan Král. To jsou léky, které občas bereme i my lidé, pokud je dostaneme na předpis. I když tady přímé ohrožení života nehrozí, stále platí, že majitel zvířete by se měl poradit s veterinářem.

Potvrzuje to i Marek Čelej, vedoucí fakultní lékárny Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: „Samovolně bych to nedával, jen na základě doporučení. Ale zrovna na ty ohňostroje existují volně prodejné přípravky.“

Existují lidské léky vhodné i pro zvířata?

Ano, existují, ale o jejich použití bychom nikdy neměli rozhodovat my, i kdybychom je měli doma. „Pokud humánní léky předepisují veterináři, tak se musí řídit doporučeními, která mají. A v první řadě předepisují registrované veterinární léky. Pokud ale ten lék není k dispozici, tak mají možnost předepsat i humánní lék," říká lékárník.

Lékárníci v běžných lékárnách ještě donedávna velký rozdíl mezi lidskými a zvířecími pacienty nedělali - prostě vydávali léky, ale to se změnilo „V poslední době se to mu věnuje docela velká pozornost. Je celá řada školení, takže mají možnost se sebevzdělávat, ale zase záleží lékárna od lékárny.“ Samozřejmě záleží, na tom, jestli veterinář ve spádové oblasti s lékárnou spolupracuje.

Člověk se klidně může mazat koňskou mastí - je to jeho volba, že používá preparát určený zvířatům. Pes nebo kočka tento výběr nemají. A všem majitelům domácích mazlíků tak nezbývá nic jiného, než se smířit s tvrzením: Bůh stvořil veterinu, aby udržovala kočku zdravou a člověka na mizině.