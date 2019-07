Velký melounový rádce: Pomáhá klepání na melouny? Český pěstitel „setřel“ ruské vědce

Tento „fígl“ vám přímo při nákupu moc nepomůže, ale je to hezký fyzikální pokus, při kterém zjistíte, jestli váš meloun umí plavat. Položíte ho do vany a když plavat umí, tak jste při výběru zřejmě udělali chybu. Ty zralé se totiž potopí.

Podle české pěstitele by plavat měly všechny: „Já jsem v obchodě ještě nekoupil nezralý plod. Ale může se vám stát, že koupíte přezrálý. Takový ten, co moc nechutná a má až rosolovitou dužninu. A to je právě ten problém, že meloun dozrál někde ve skladu nebo na mrtvé rostlině.“ Takže problémem pro spotřebitele nejsou ani tak melouny příliš mladé, ale spíš ty staré.

Na internetu se objevil další pokus - a to barvení dužniny za pomoci injekce stříkačkou s barvivem. Varování před nekalými praktikami pěstitelů, ale bylo smyšlené. „Teoreticky by to mohlo jít, jako například se dělají modré růže, ale určitě se to nedělá. nikdy jsem se s tím nesetkal,“ uvádí zprávu na správnou míru pěstitel.