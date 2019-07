Banány jsou nemocné a možná brzy zmizí z regálů. Řetězce mají pro zákazníky vzkaz

Na světě existují stovky druhů banánů. Některé jsou červené, jiné se před konzumací vaří a další jsou plné semínek. Nejznámější a nejpopulárnější je ale odrůda Cavendish – jsou to ty, které v Česku jíme ve velkém. Typicky sladké, mírně zahnuté a žluté s tenkou slupkou. Jsou tak oblíbené, že jejich kvalitu dokonce upravuje směrnice Evropské unie.

Tato odrůda není stará a byla vyšlechtěna v polovině minulého století z nutnosti. Původní oblíbenou odrůdu nazvanou Gros Michael v 50. letech zdecimovala plísňová choroba nazvaná panamská nemoc. Pěstitelé se museli rozloučit s „tlustým Michaelem“, jak název odrůdy zní v překladu, a přejít právě na Cavendishe. U nich je výhoda, že jsou proti původní plísňové chorobě odolní.

Radost trvala zhruba do 90. let, kdy se objevil nový kmen panamské nemoci způsobený plísní Fusarium (označení Tropical Race 4). Odborníci museli znovu začít řešit, že banány jsou v ohrožení. A nyní se objevil ještě další kmen nazvaný černá sigatoka, který se šíří vzduchem, jeho účinky umocňují klimatické změny a nezabírají na něj žádné postřiky proti houbám.

Proč je to problém

Současné banány proto čelí rovnou několika smrtícím plísním, se kterými se těžko bojuje. Tropical Race 4 již napadl banánové plantáže v Indii, Číně, Taiwanu a částech Austrálie a východní Afriky. Největší světová pěstitelská pole v Ekvádoru nebo Jižní Americe zatím zůstávají ušetřena, existují ale reálné obavy, že nákazy se brzy dostanou i do nich.

Cavendishe se v současnosti nemají jak bránit. Jejich specialitou je, že nemají žádná semínka – množí se vegetativně, všechny banány této odrůdy jsou klony sebe samého. Zatímco pro konzumaci je to příjemné, tento způsob pěstování způsobuje, že jsou extrémně náchylní vůči veškerým nemocem. Nemají si jak vybudovat imunitu, protože jsou všichni geneticky stejní.

Že je to problém, upozorňují světoví odborníci čím dál častěji. Styl pěstování se bude muset eventuálně změnit, stejně tak odrůda. Buď použít jinou, nebo upravit stávající Cavendishe. Výzkumy na toto téma již probíhají, například v Austrálii se podařilo pomocí vědecké metody CRISPR vložit do Cavendishů odolnost proti patogenům z jiné odrůdy. Šlo by však o GMO banány (geneticky modifikované), které s sebou nesou kontroverzi. GMO banány navíc v EU povolené nejsou, muselo by dojít ke změně legislativy.

Řetězce: O banány zatím nepřijdeme

Banány jsou v Česku mimořádné populární, ročně se jich podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) zkonzumuje necelých 11 kilogramů na osobu. Jsou dokonce třetím nejoblíbenějším ovocem po jablkách a pomerančích. Jejich popularita navíc rok od roku roste, jsou součástí spotřebního koše.

„Jde o velmi populární ovoce, kterého v průměru prodáme stovky tisíc kg měsíčně. Meziročně tato komodita v prodejích roste v řádu o 2,7 % (porovnání let 2017/2018),“ potvrdila pro Blesk Zprávy Dana Bratánková, tisková mluvčí společnosti Billa. „Banány všeobecně jsou velmi citlivé na různé druhy nemocí (houby, plísně apod.), nicméně stále se daří s nimi úspěšně bojovat,“ uklidňuje situaci.

Podobná slova jsme slyšeli i od společnosti Rohlík.cz. „Banán patří určitě do top tří nejprodávanějších produktů z celého sortimentu. Je nejoblíbenějším ovocem. Denně se ho prodá více než jedna tuna,“ říká tiskový mluvčí firmy Jiří Uhlíř. I podle něj zatím o banány nepřijdeme. „Slyšel jsem o této hrozbě, ale zatím tomu fakticky nic nenasvědčuje. Šlechtitelé jsou schopní reagovat velice rychle. Při nejhorším skončí jedna odrůda, která bude ale nahrazena jinou,“ uvedl Uhlíř.

„Banány jsou nejoblíbenější ovoce, které prodáváme. Ročně se jich prodají desítky tisíc tun. Podle našeho názoru banány z našich pultů nezmizí. Šlechtitelé již usilovně pracují na vývoji odrůd, které jsou rezistentní vůči chorobě. První odrůdy jsou již v testovací fázi,“ dodává Renata Maierl za Kaufland ČR.