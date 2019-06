Pozor na banán, mléko i smoothie: Špatná kombinace léků a jídla ohrožuje zdraví

Pokud vám někdo říká, že žádné léky se nesmí brát na lačno, tak se mýlí. „Jsou léky, u kterých je to nezbytně nutné, aby byly užívány na lačno, ráno. Typicky jsou to léky na osteoporózu, nebo hormony štítné žlázy. A naopak jsou léky, které musí být užívání s jídlem. Paušálně neexistuje rada, zda užívat na lačno, při jídle, po jídle, je to individuální, je potřeba to posoudit konkrétně u některých léků a také u pacientů,“ řekl Blesk Zprávám Aleš Krebs, lékárník a současně viceprezident České lékárnické komory (ČLnK)

„Léky na bolest je rozhodně lepší brát s jídlem nebo po jídle. Snižuje to akutní podrážděnost, ale ve chvíli, kdy to užíváte dlouhodobě, tak lék jako ibalgin se stejně do trávícího systému dostane a poškozuje je,“ dodává Krebs.