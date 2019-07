Banány ohrožuje nejméně 16 nemocí. Černé vyhlídky žluté pochoutky řeší i OSN

Virus banana skipper, černá sigatoka, cosmopolites sordidus, virus banana bract mosaic nebo radopholus similis. Nemocí a plísní, které v současnosti napadají banánovníky po celém světě, je celá řada. S některými chorobami lze bojovat relativně jednoduše, u jiných jako u černé sigatoky se efektivní způsob teprve hledá.

Celkem existuje 35 různých kmenů plísní, které banány napadají. Jsou rozděleny do čtyř hlavních skupin označovaných jako Tropical Race. Banány, které známe z obchodů, tedy odrůdy Cavendish, napadají plísně ze skupiny Tropical Race 4. Ty jsou způsobovány houbou Fusarium oxysporum cubense.

Tropical Race 4 (TR4) je vážný problém. Pokud mu zemědělec nevěnuje pozornost, houba dokáže zcela vyhladit celou plantáž. Velice snadno se šíří, stačí, aby se infikovaná hlína dostala na vůz nebo boty pěstitele a ten ji přenesl na jiné pole. Houba navíc v půdě zůstává i několik desetiletí, takže zbavit se jí je téměř nemožné. I proto je TR4 považována za největší současnou hrozbu pro banánovou produkci.

Banány jsou nemocné a možná brzy zmizí z regálů. Řetězce mají pro zákazníky vzkaz

Nemoc se již objevila na banánových plantážích v jihovýchodní Asii a Pákistánu, nedávno se dostala do Jordánska, Mozambiku a Austrálie. Banánovému průmyslu skutečně přidělává vrásky – standardní postřiky na TR4 nefungují a alternativní metody jsou teprve ve výzkumu.

Ztrátou banánů by svět trpěl

Nabízí se otázka, co by se stalo, kdyby současné banány skutečně vyhynuly. V Česku jsou sice oblíbené, představují ale jen chutnou svačinu, bez které se obejdeme. Máme mnoho lokálního ovoce a pěstovat je tu kvůli podnebí stejně nelze, takže by nenastaly výrazné ekonomické ztráty.

V dalších částech světa by byla ale ztráta vážnější. Podle profesní organizace ProMusa je banán celosvětově osmou nejdůležitější plodinou a čtvrtou nejdůležitější plodinou v rozvojových zemích.

V chudých částech světa toto ovoce představuje levný zdroj vitamínů, který by se těžko nahrazoval. Navíc většina pěstitelů jsou malí rodinní farmáři, kteří je pěstují pro vlastní potřebu nebo lokální trhy. Do světa se vyveze jen 15 procent z celkového vypěstovaného množství banánů. Drtivá většina je přitom právě odrůdy Cavendish.

Jak problém vyřešit?

Protože je banán velmi důležitý, situace se intenzivně řeší minimálně od 90. let. Zejména na půdě Světového banánového fóra, které existuje pod záštitou Organizace pro výživu a zemědělství (specializovaná agentura OSN). Jeho členy jsou zástupci nadnárodních ovocnářských firem, supermarketů, vědců, vládních úředníků, drobných pěstitelů a družstev nebo neziskových organizací.

Výsledkem snahy banánového fóra je akční plán, jenž řeší, jak k TR4 přistupovat. Nejdůležitější je podle něj prevence a karanténa oblasti, kde se nemoc objevila. Farmáři musí být lépe vzdělání a lépe porozumět šíření nemoci.

Žádné z těchto opatření ale nemoc nevyhubí. I banánové fórum proto přiznává, že eventuálně se bude muset najít odrůda, která nahradí dnes oblíbené Cavendishe. Banán, jaký známe dnes, tedy skutečně jednou nejspíš skončí, otázka je, jak bude chutnat ten budoucí.

Banán zamotal hlavu uživatelům sociální sítě: Je lepší jíst banán ještě zelený, či hnědý?

Současná odrůda nestačí

Hledání nové odrůdy doporučuje i agrární analytik Petr Havel. „Šlechtit je (banány, pozn. red.) na větší odolnost. Je to sice běh na dlouhou trať, nicméně existují i jiné typy banánů, než jen Cavendish. Navíc se v přírodě nikdy nestane, že by to odrůdu, které se postižení týká, postihlo plošně,“ uvedl odborník.

Z čeho šlechtit pravděpodobně bude. Již dnes obchodní řetězce koukají i po jiných druzích populárního ovoce. „Současným trendem je rostoucí zájem o banány v bio kvalitě, který meziročně roste o desítky procent. V sortimentu připravujeme pravidelně pro naše zákazníky rozšíření nabídky, ať už v podobě baby banánů či chuťově bohatších a sladších červených banánů,“ sdělil pro Blesk Zprávy šéf komunikace obchodů Albert Jiří Marečka.

Zároveň Marečka potvrzuje, že Češi po žlutém ovoci prahnou. „Banány se těší u našich zákazníků velké oblibě. Banán je dokonce hned po tradičním českém rohlíku druhou na kusy nejprodávanější položkou v našich obchodech,“ zmínil.