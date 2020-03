Možná se vám to už stalo - veterinář vašemu psovi, nebo kočce předepsal medikament, který sami důvěrně znáte. Ano, pokud nejsou k dispozici prostředky veterinární, může dostat zvíře prostředky humánní medicíny. „V rámci platných předpisů by veterinář měl dávat přednost léčivům veterinárním. Jako veterinární léčiva ovšem není registrována řada specialit, bez nichž se veterinární lékař neobejde,“ řekl Blesk Zprávám Karel Daniel, viceprezident Komory veterinárních lékařů.

„Zobání“ pro závislé

Falešných receptů často využívají „závisláci“, aby se dostali k opiodům (syntetická varianta opiátů, pozn. red.), tedy silným lékům na bolest, které ovšem působí zároveň jako droga a vzniká na nich závislost.

„Chtěl bych poprosit o radu jak se zbavit závislosti na tramalu. Tři roky jsem bral tramal na bolest zad, teď jsem půl roku po operaci bederní ploténky bolesti už mám malé, ale bez tramalu se neobejdu,“ svěřil se jeden z pacientů v internetové poradně ulekare.cz. Svůj problém se rozhodl řešit konzultací u lékaře, dalším závislost na opiodech nevadí, nebo spíš vyhovuje.

Falešný recept na opioid tramal | Komora veterinárních lékařů Falešná potvrzení o očkování jako konec lékaře, Prymula zmínil ordinaci lží

Právě ti svůj problém řeší tak, že si léky na předpis pořizují na falešné recepty od neexistujících veterinářů. Vzali jsme kopii jednoho dokladu a zašli do lékárny v ulici U komunardů, hned vedle naší redakce. Dokument se tvářil pravě: těžko čitelné „doktorské“ písmo, vlevo nahoře hlavička ordinace, dole razítko s podpisem. „Vypadá podezřele. Na razítku například chybí telefon, tam bych nejdřív zavolala kvůli ověření. Ale obecně vzato, někdy je těžké poznat falzifikát,“ řekla nám lékárnice.

Veterinář „na divoko“

Kdo chce vykonávat veterinární praxi, musí být v profesní komoře. „Veterinární lékaři musí respektovat řadu ustanovení týkajících nakládání s léčivy, vedení záznamů o jejich použití, neškodného odstraňování proexpirovaných léčiv a tak dále,“ upřesňuje Daniel. A v tom je kámen úrazu. Občas se objeví veterinář, který v komoře není a praxi provozuje „na divoko“. Tiskový mluvčí komory Josef Duben dokonce hovoří o parazitování na dobrém jménu.

Pejsek s falešnými papíry a vakcinací

S falešným razítkem se můžete setkat i v případě množíren, ale jako laik to asi nepoznáte, pokud si neověříte číslo veterináře u profesní komory. A život vám to může zkomplikovat hned ve dvou případech. Falešný policista lákal z podnikatelů peníze: Nenapálil je, teď mu hrozí pravý kriminál

Podle dokumentů s falešným razítkem vám prodají například pejska, který je vhodný pro chov. Ve skutečnosti to sice může být dobrý kamarád, ale nevhodný pro další reprodukci. „Pokud by falešný veterinární lékař osvědčoval například nepřítomnost dědičné vady - by se tak mohlo stát,“ potvrdil Blesk Zprávám Daniel, podle kterého to jsou ale spíš extrémní případy.

Naopak mnohem častější jsou falešná potvrzení o vakcinaci. Očkování proti vzteklině stojí 400 až 600 korun. Pokud máte jedno, dvě zvířata, určitě vám ta částka nepřijde astronomická. Jenže v případě množíren, kde těch psů, nebo koček jsou desítky, už se jedná o dost peněz. Navíc ten, kdo má zvířata jenom na „kšeft“, vždycky upřednostní svůj zisk před jejich zdravím a už vůbec ho nezajímá, co tím způsobí.

Kauza falešných obrazů Bohdalové: Podle odposlechů to byl legální kšeft!

„Za určitých okolností na to majitel zvířete nemusí přijít po celou dobu života zvířete. Ale při prodeji zvířete, při jeho následném vyšetření z takových nebo onakých důvodů, po poranění člověka tímto zvířetem, může následovat celá řada nepříjemných komplikací,“ řekl Blesk Zprávám Daniel. A upozornil, že při vážnějších případech úřady dokonce mohou zkoumat míru odpovědnosti majitele - a to v souvislosti s nedbalostí, nebo přímo zaviněním. Pokud si nebudete s pravostí razítka jisti, stačí se zeptat na Komoře veterinárních lékařů.