Hezké počasí láká k procházkám v přírodě. Jenže běhání po rozkvetlé louce se může proměnit ve velmi nepřítomný zážitek pro vašeho psa. Jak trávy kvetou, jejich osiny se čtyřnohým mazlíčkům mohou dostat do uší, dýchacích cest i pod kůži. Psy to nejenže bolí, ale hrozí jim hnisavé záněty, u kterých musí zasáhnout veterinář. Proto je nejlepší do vysoké trávy vůbec nechodit. Veterinární komora o tom informovala na svém webu.

Konec června a začátek července patří mezi období, kdy v Česku vrcholí kvetení většiny trav. Působí to jako informace, která je důležitá především pro alergiky, ale velmi podstatná je i pro pejskaře. V těchto travinách se totiž vyskytují osiny neboli travní semínka obalená v ochranném obalu.

Tyto obaly mají obvykle ostré špičky, které se psům mohou zabodávat do tlapiček. Hrozí ale i mnohem větší problémy. „Každý zkušený chovatel ví, že osiny jsou v letním období velmi svízelní a úporné, a že vyvarovat se jich je obtížné,“ konstatuje veterinární komora. Podle ní jsou nejnebezpečnější různé druhy ovsíků a ječmen myší, kterým jsou nejvíce ohroženi psi s převislými boltci.

„Každá osina ve zvukovodu psa je totiž jako voucher k návštěvě veterináře. Vytáhnout osinu svépomocí je v naprosté většině případů nemožné. Veterinář musí použít otoskop s kvalitním osvětlení a především speciální kleště, kterými osinu opatrně ze zvukovodu odstraní,“ popisuje komora rizika s tím, že dost často pes nemá ve zvukovodu pouze jednu osinu.

Naštěstí lze poznat, že pes problémem trpí. Chovatelé by měli zpozornět především tehdy, kdy pes začne intenzivně třepat hlavou, bude ji naklánět na jednu stranu nebo bude mít bolestivé boltce. A když si toho majitel nevšimne včas? Psa čekají krušné chvíle. „Osiny mohou do zvukovodu a potažmo i do středního ucha zanést různé nebezpečné bakteriální infekce a vážně poranit bubínek, proto je potřeba osinu co nejdříve odstranit,“ uvádí veterinární komora.

Problém zhoršuje nesekání trávy

Zvukovody však nejsou to jediné místo, kam se osiny psům mohou dostat. Podle komory se jich nemalá část dostává do organismu přes kůži, třeba když se zarazí mezi prsty na tlapkách. Zde můžou osiny hnisat a bez rychlého zákroku pokračují více do těla.

„Snad nejnebezpečnější místo pro průnik osin do organismu jsou však dýchací cesty (nosní dutina, průdušnice a plíce). Najít osinu na těchto místech a především ji úspěšně odstranit bývá velmi těžké, ne-li nemožné,“ říká veterinární komora.

Doporučuje proto, aby pejskaři se svými mazlíčky do vysoké trávy vůbec nechodili. Jen tak lze efektivně zamezit tomu, že osina se psovi nikam nezabodne ani nezapadne. I když komora uznává, že v současné situaci to vůbec není jednoduché – mnoho obcí omezilo sečení trávy kvůli vytváření biotopů pro hmyz a boji se suchem. Navíc tráva často zasahuje i do chodníků.

Proto by každý majitel měl mít svého psa v přítomnosti vysoké trávy alespoň na vodítku a kontrolovat jeho pohyb. „V případě, že jste po venčení zjistili, že pes třepe hlavou, kulhá a olizuje si tlapku, popřípadě frká nebo kašle, návštěvu veterináře neodkládejte,“ radí veterinární komora.