Nedávno se objevily zprávy o nebohých vyhublých a poraněných kangalech, kteří byli majiteli odebráni v Lipové na Chebsku. Nebohá zvířata tam žila v příšerných podmínkách. Majitel je údajně množil a prodával do Německa na psí zápasy! V pohraničí prý bohužel nejde o ojedinělou situaci.

Devět mohutných psů se tísnilo v šesti kotcích. „Na podlaze bylo velké množství zaschlých psích výkalů, které nebyly uklízeny. Vedle kotců byly na zemi v trávě nalezeny ostatky dvou uhynulých dospělých psů v pokročilém stupni rozkladu,“ popsal mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Teď už jsou dva psi, pět fen a dvě štěňata v bezpečí v Útulku pro psy Horní Hraničná. Pečuje tam o ně Marie Lokingová, která má s tímto plemenem už zkušenosti.

Majitelem zvířat měl být Turek žijící v Německu, který zvířata množil kvůli neuvěřitelně krutému byznysu, prodával je na psí zápasy! Ty jsou sice v celé Evropě zakázané, ale nelegálně stále existují. V Německu podle tamního kriminalisty provozuje odpornou zábavu především turecká komunita a jde o velmi utajené akce, jen tak někdo se tam prý nedostane.

„Několik let spolupracuji s německou stranou, která se snaží pomáhat. Je to hlavně jejich problém s touto komunitou. Boj na jejich straně je ale velmi těžký. Vše probíhá skrytě, a to se jen velmi těžko dokazuje. Psi, kteří přežili, se ošetří a jede se dál,“ řekla Marie Lokingová.

Případ nebohých týraných pejsků bohužel v českém pohraničí není ojedinělý, podle serveru CNN Prima News pořadatelé zápasů psy, kteří už kvůli zranění nemohou na zápasy, dováží na hranice Čech a různě se jich zbavují. Už dříve v jiné obci na Chebsku museli strážníci odchytit psy plemene kangal, z nichž měli obyvatelé strach.

„Psi naštěstí spolupracovali, nechali si nasadit vodítko a v klidu se odvést do auta. Pokud by začali útočit, asi by pomohla jen střelná zbraň. Pokud je pes plachý nebo agresivní, používáme také narkotika,“ popsal pro Primu velitel zásahu Richard Kosík.