Stále více lidí odmítá očkovat své děti z obavy z vedlejších účinků. Rodičům za to přitom hrozí až desetitisícová pokuta. Kromě toho se dítěti uzavírá cesta do školek. Pokuta přitom málokoho odradí a druhý problém řeší cestou pouze papírového naočkování. Lékaře, kteří falešné povrzení vydávají systémově, je potřeba podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly postihovat tvrdě - tedy zákazem výkonu povolání, jak řekl v pořadu Epicentrum na Blesk.cz.

V tuto chvíli má ministerstvo zdravotnictví informace o jednom případu lékaře, který se jeví jako potvrzený. „Takoví lidé by všeobecně neměli vyznávat západní medicínu. Těžko někdo zpochybní to, že očkování nemocnost prakticky skoro vymítilo,“ okomentoval Prymula počínání lékařů s tímto přístupem v Epicentru.

„Pokud jde o nějaký náhodný jev, můžeme to řešit mírněji. Ale pokud je to skutečně lékař, který to dělá programově, jakože za ním chodí cíleně matky, které chtějí falešné potvrzení, tak tam je skutečně na místě tvrdý postih včetně zákazu výkonu povolání,“ zmínil náměstek s tím, že u samotných rodičů nevidí smysl v přitvrzování trestů. Tam považuje za důležité porblematiku co nejlépe vysvětlovat.

Co se týká absolvování povinných očkování, považuje Prymula za vůbec nejzásadnější očkování proti spalničkám a to vzhledem k frekvenci výskytu možných úmrtí: „Pokud bychom proti nim masivně neočkovali, budou v Česku umírat tisíce lidí.“