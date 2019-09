Neočkované děti nemají podle zákona ve školce co dělat. Řada rodičů, odmítající očkování, tak sahá po ilegálních možnostech - shání lékaře, kteří by jim ratolest „naočkovali“ alespoň razítkově. Kolektivní imunita, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), dostává tímto obcházením zákona pořádně zabrat. Náměstek Roman Prymula již dříve varoval, že neočkované dítě může ohrozit i dospělé, například i těhotné ženy. ČR už dokonce ztratila status země, kde byly vymýceny spalničky. Blesk Zprávy se ptaly, jaké důsledky může podobné chování mít, a jak se takové „očkování“ shání.

Rodiče odmítající očkování shání lékaře ochotného dát razítko dítěti, které povinné očkování nemá, i na sociálních sítích. „Potřebuji akutně „naočkovat“ dceru jednou hexou a jedním mmr. Platím zlatem. Starší jde do předškoláku neočko a mladší pláče, že chce taky,“ napsala jedna z matek na Facebook.

Dle komentářů pod příspěvkem se na jednu uživatelku "sesypalo" množství rodičů, kteří také shánějí očkování "na oko". | Reprofoto/Facebook

Podobné případy nejsou ojedinělé, stále více lidí totiž odmítá očkovat své děti z obavy před vedlejšími účinky nebo zkrátka z přesvědčení. Rodičům, kteří odmítnou své dítě očkovat, hrozí pokuta až v řádech několika tisíc korun a dítěti se rovněž uzavře cesta do školek.

Česká republika má povinná očkování proti několika infekčním onemocněním. Zmíněná MMR, v příspěvku rodiče shánící razítko, je vakcína proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám. Očkování MMR se provádí mezi 13. - 18. měsícem po narození dítěte a přeočkování následně ve věku 5. až 6. roku dítěte.

Další povinností je podání vakcíny proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, virové hepatitidě B a proti Heamophils influenze. Ty se mohou podávat kombinovanou vakcínou nebo právě tzv. Hexavakcínou.

Problémů si je vědom i minsitr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). „Máme signály, že k případům, na které poukazujete, bohužel dochází. Jedná se z našeho pohledu o velmi rizikové a nezodpovědné jednání, protože může mít zásadní dopad na zkreslení proočkovanosti populace, a tím zvýšení rizika šíření chorob v ČR,“ varuje Vojtěch prostřednictvím Blesk Zpráv.

Česko už se dostalo do černých čísel v případě spalniček. Kolektivní imunita už tak dostala pořádnou ránu a Světová zdravotnická organizace zbavila koncem sprna ČR statusu „vymýceno“. Mimo naší zemi se statusu zbavilo i Řecko, Albánie a Británie.

Od začátku roku do konce srpna v ČR onemocnělo spalničkami 544 osob. Z toho 27 případů postihlo dítě do jednoho roku, 57 případů děti do 4 let a nejvíce onemocnělo lidí ve věku 35-39 let, a to 95. Mezi nemocnými dětmi byla drtivá většina těch, které nebyly očkované. Účinek očkování totiž s postupem času vyvane, člověk se tak může spalničkami nakazit, jako kdyby nebyl očkovaný vůbec. Nemoc se projevuje vyrážkou, horečkami, zánětem spojivek, rýmou a kašlem.

Počet případů spalniček do 30. 08. 2019 v ČR podle věku | Data Ministerstva zdravotnictví

Nejméně 922 dětí a mladistvých zemřeli od října na Madagaskaru v důsledku spalniček, a to navzdory obrovskému vakcinačnímu programu. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. (ilustrační foto). | profimedia

„Policie České republiky se s těmito případy setkává, jedná se však o ojedinělé případy, které poté řeší jednotlivé místně či věcně příslušné policejní součásti,“ potvrdila Blesk Zprávám vrchní komisařka Lenka Sikorová. Mohou ale být případy, kdy se na falšování nepřijde a do školky tak dorazí pouze papírově „očkované“ dítě.

U příspěvku jsou dokonce i rady ostatních rodin, jak zákon obejít, či informace o lékařích, kteří razítko poskytnou. Samotní rodiče, ale samozřejmě i lékař, pak mohou mít v případě „prasknutí“ vážné oplétačky se zákonem. „Dopustí se tak trestného činu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, a bude potrestán trestem odnětí svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti,“ informuje Sikorová.

Odpůrci očkování se hájí strachem z nežádoucích účinků. Často se objevují mýty, že očkování způsobuje u dětí autismus, což bylo mnohokrát vyvráceno. Nejnovější studie na toto téma vyšlo v březnu z rukou dánských vědců, kteří mapovali celkem 657 tisíc dětí.

Další mediálně rozšířený nežádoucí účinek je alergie a astma. „Ve velmi vzácných případech se mohou objevit alergické reakce (např. kopřivka nebo obtíže s dýcháním). Závažné alergické reakce (např. anafylaktický šok) se mohou objevit v méně než 1 případu z milionu podaných dávek očkování. Vedlejší příznaky očkování ale rozhodně nejsou srovnatelné s potížemi doprovázejícími prodělání nemoci, proti které se očkuje,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví.

Prymula: Dezinfomace se šíří, zabije to i dospělé

V Česku jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem. Povinnost očkování dětí vysvětluje ministerstvo zdravotnictví ochranou zdraví celé společnosti. Proti infekci jsou v případě proočkovanosti na hranici 95 % chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou.

Právě i důvody, jako je falšování razítek a pomalý úpadek kolektivní imunity, ministra utvrdily v tom, že vláda nebude usilovat a zkoušet rozvolnit povinnosti očkování. „Cílem všech těchto opatření je udržení proočkovanosti na dostatečně vysoké úrovni, abychom podpořili kolektivní imunitu a chránili tak naše občany před infekčními onemocněními,“ dodává Vojtěch.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula krátce po uveřejnění zprávy o smetení statusu o vymýcených spalničkách uvedl, že k tomu vedly dezinformace na internetu.

Pokuta za odmítání očkování je až 10 tisíc korun, krajské hygienické stanice podle Vojtěcha už některé sankce rodičům udělily. „A určitě v tom budou pokračovat, pokud někdo bude odmítat očkovat a nebude k tomu důvod. Mohou být i zdravotní důvody, pokud lékař rozhodne, že není vhodné proočkování nebo že se musí očkování odložit. Ale pokud se očkovat může a nenechá se, pak samozřejmě musíme sankcionovat rodiče, to je jednoznačné, krajské hygienické stanice v tomto směru pracují a budou pracovat,“ dodal ministr.