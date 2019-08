Nejsme léčitelé, hájí homeopatika čeští lékaři. Bojují za výjimku ze zákona

Pokud používáte homeopatika na kocovinu nebo rýmu, může se stát, že je po schválení Zákona o léčitelských službách už je volně nekoupíte. Homeopatická lékařské asociace upozorňuje, že pokud projde ve stávající podobě, zkomplikuje se tím doporučování homeopatických léků pro lékaře i lékárníky . Přitom v Česku je používá kolem dvou tisíc doktorů a tisíc lékárníků. Podle nového zákona ovšem spadají pouze do léčitelských služeb. Ministerstvo zdravotnictví se je nechystá zařadit do regulérních lékařských metod.

Ministerstvo zdravotnictví chystá zákon o léčitelských službách, který by měl poukázat na nekalé až nebezpečné praktiky některých léčitelů. Klienti se díky němu budou moci v případě zdravotních problémů snadněni bránit.

Zákon se zásadně týká i homeopatik. Navzdory tomu, že je využívají přes dva tisíce lékařů a kolem tisícovky lékárníků, je homeopatie v navrhovaném zákoně označena jako léčitelská služba, která nemá vědecký základ.

„Homeopatie není na základě celé řady studií považována za metodu Evidence-based medicine (EBM, medicína založená na důkazech). Z tohoto důvodu nepatří mezi oficiálně propagované metody, které by ministerstvo zdravotnictví rozšiřovalo,“ uvedl pro Blesk Zprávy Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči.

Homeopatika | Profimedia

Zákon o léčitelských službách by ve stávající podobě podle Homeopatické lékařské asociace, odborné společnosti, znamenal nesprávné zařazení homeopatické metody do léčitelských terapií a tím by se komplikovalo její poskytování v rámci zdravotní péče, lékařské a lékárenské.

„Věřím, že názory pro i proti budou součástí diskuze o konečné podobě připravovaného zákona. Je třeba nastavit právní rámec léčitelům, tak aby se změna nedotkla každodenní práce lékařů a lékárníků,“ doufá doktorka a předsedkyně Homeopatické lékařské asociace Ilona Ludvíková.

Bezpečná pouze v rukou zdravotních profesionálů

„Homeopatickou léčebnou metodu by měli používat zásadně zdravotní profesionálové, kteří dokážou odborně posoudit, jakou terapii v dané klinické situaci u konkrétního pacienta doporučit. Když budou lékaři znát všechny možnosti léčby, včetně těch doplňkových, tak se na ně pacienti budou obracet s maximálně důvěrou,“ vysvětluje praktická lékařka a dodává, že v tu chvíli nebudou pacienti stát před rozhodnutím, zda jít k lékaři nebo vyhledat léčitele.

Náměstek ministra shledává homeopatika jako bezpečné preparáty. Zvláště pak v rukou lékaře. V některých případech ale podle něj hrozí zanedbání stavu, který by ohrožoval zdraví či život dotyčného pacienta.

„Zejména v oblasti onkologie a infekčních onemocnění bych varoval před tím, aby tyto preparáty byly v některých indikacích užívány, neboť jejich účinnost může být velmi diskutabilní a může dojít k tomu, že tradiční metody léčby budou odsunuty jako další v pořadí, případně nebudou použity vůbec,“ vysvětlil Prymula.

Stejný názor zastává i Česká lékařská komora (ČLK). „Jistě je lepší, když už někdo homeopatii podává, aby to byl lékař. Je to bezpečnější z důvodu indikací, kdy je schopen rozpoznat závažnost příznaků a stavu pacienta, případně nastavit skutečnou léčbu,“ řekl tiskový mluvčí ČLK Michal Sojka.

S tím souhlasí i předsedkyně Rady Homeopatické lékařské asociace. „Pacienti budou vědět, že každý lékař zná jak postupy konvenční, tak doplňkové a vždy dokáže doporučit postup, který je aktuálně nejvhodnější,“ navrhuje Ludvíková a dodává, že lékaři doporučují homeopatické léky, které jsou podle Zákona o léčivech léčivými přípravky registrovanými Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Česká lékařská komora (ČLK) ani Ministerstvo zdravotnictví se v nejbližší budoucnosti nechystají zařadit homeopatii do regulérních lékařských metod. „Česká lékařská komora podporuje pouze metody, které jsou postavené na důkazech, tzv. evidence base medicine. Jde o účinnost podloženou studiemi, které prokazují vyšší efekt než placebo. Homeopatii za takovou metodu nepovažuje,“ řekl Michal Sojka.

Nelze je řadit k vědeckým a lékařským metodám

Proti homeopatikům vystupuje také Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Podle profesora Jiřího Beneše, předsedy Pracovní skupiny pro posuzování nevědeckých léčebných a diagnostických metod patří mezi alternativní metody a nelze ji řadit k metodám vědeckým či lékařským.

„Homeopatie svým placebo účinkem pomáhá jistě zlepšit průběh nemoci, ale nelze ji z hlediska vědeckého považovat za metodu lékařskou či prokázaný postup „lege artis“. Doporučit ji lze pouze jako doplněk a nebezpečím je, pokud by nahrazovala prokázané postupy léčby,“ uvedl Beneše.

Homeopatika jsou v některých zemích začleněna do systému úhrad, například ve Švýcarsku. „Pokud se ale podíváme zpět do historie, měla homeopatika v minulosti podstatně větší uplatnění třeba i ve Velké Británii. A dnes je zde systém úhrad k homeopatikům podstatně méně shovívavý,“ připomněl Roman Prymula a dodává, že v současné době se ČR nechystá tento švýcarský model následovat.

Francouzské ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo vyřadit homeopatické léčby z těch, které pacientům hradí pojišťovny. Ještě se to nestalo, ale rozhodnutí se očekává n konci června. Ve Francii je homeopatie velice oblíbená a očekává se, že lidé budou proti tomuto rozhodnutí masově protestovat, ačkoliv hrazena byla jen část homeopatických léků, řadu z nich si Francouzi stejně jako Češi musejí hradit sami.