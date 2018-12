„Nejsme šarlatáni,“ bránili se léčitelé u Jílkové. Kritici je cupovali: Dokažte to

Léčitelé označují nový zákon za likvidační. Vadí jim zejména výše pokut, které by museli platit, kdyby udělalali chybu, nutnost vést si povinnou dokumentaci, stejně jako nutnost pojištění.

„Lidi, kteří to dělají už čtyřicet let, mají dar od Boha, třeba jen přikládají ruce, a řadě lidí pomohli, by si najednou měli dělat dokumentaci. To se na to spíš vykašlou. Ten návrh zákona, to je spousta buzerace pro léčitele, ale nic pro ně nepřináší,“ posteskl si homeopat Václav Hrabák u Jílkové.

„Ministerstvo zdravotnictví nemá chránit léčitele, ale má chránit pacienty,“ bránil legislativní novinku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Proti práci léčitelů prý nic nemá, nezpochybňuje jejich metody, ale musí podle něj nést odpovědnost, když pacienty poškodí. A pacienti by měli mít možnost se domoci odškodnění, když je léčitel poškodí.

Skeptici z řad zdravotníků i veřejnosti navíc škodolibě poukazují, že právě dokumentace by přece měla léčitelům prospět. „Jestliže chci dokázat, že ta nemoc tam byla a teď tam není díky alternativní léčbě, tak to musím mít zdokumentované pomocí nějakých zobrazovacích metod. A to většinou právě u těch léčitelů nemáme,“ zmínila přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol Jana Prausová.

Na problém s léčiteli, kteří se ohánějí tituly, ale fakticky jde o šarlatány, upozornil už dříve dokument Inflitrace: Obchod se zdravím z prostředí pražského centra Aktip.