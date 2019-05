Na co máte nárok a o co přijdete? Velký přehled změn v hrazení zdravotních pomůcek

Hlouběji sáhnout do peněženky kvůli brýlím na čtení nebo holi. To letos čeká Čechy, až začne platit novela o veřejném zdravotním pojištění z pera rezortu zdravotnictví. Za zrušení některých příspěvků se na ministerstvo snesla vlna kritiky. Jenže to se brání a říká: ušetřené peníze pomohou jinde.