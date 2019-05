Konec proplácení brýlí: „Ušetříme stovky milionů,“ hlásí Babišův ministr a má plán

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že k 1. srpnu ukončí plošné příspěvky na brýle. Blesk Zprávy zjišťovaly, kdo bude mít dále nárok na příspěvek a za jakých podmínek o něj bude moci zažádat. A zareagoval i sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), který vysvětluje, že se tímto krokem ušetří stovky milionů, které budou moci použít např. na pomoc vážně nemocným lidem. Co na to expertka na zdravotnictví z ČSSD Lenka Teska Arnoštová či exministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09)?

Od srpna končí plošné příspěvky pojišťoven na skla a obruby brýlí u pacientů nad 14 let včetně. Do 31. července si ještě mohou krátkozrací i dalekozrací pacienti přijít do lékárny s předpisem na obruby či skla.

„Lidem se závažnými vadami nad deset dioptrií stále budou obruby i čočky pojišťovny hradit. Dále potom u konkrétních případů, kdy to indikuje ošetřující lékař,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Chtěli jsme výjimku pro děti a seniory

Ministerstvo zdravotnictví a Společenstvo českých optiků a optometristů se prý dlouhodobě snaží přiblížit okolním státům, kde už toto pravidlo funguje delší dobu.

„Původně jsme chtěli, aby příspěvek dostávali ještě senioři, což se nám zatím nepodařilo s ministerstvem vyjednat,“ upřesnil ředitel společenstva českých optiků Václav Antonín, který působí jako optik v Příbrami.

Na sociálních sítích se k problematice vyjádřila i ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová. Ta z novinky příliš nadšená nebyla. A svůj komentář na sociální síti pojala značně ironicky. „Tak od srpna končí doplatek na brýle - asi proto, aby si 6 milionů lidí nepřečetlo, jaké je složení potravin,“ uvedla s narážkou na horké aktuální předvolební téma, jímž je dvojí kvalita potravin.

Jaký je přitom aktuální stav ohledně proplácení brýlí v Česku? Doposud musela každá optika mít základní brýle, které celé hradila pojišťovna. Podle Václava Antonína tuto možnost využívalo zhruba pět procent klientů, z nichž většina byli právě senioři. „Pro běžného občana, který je ekonomicky činný, není takto nízký příspěvek relevantní a obejde se bez něj,“ zhodnotil Václav Antonín.

S tím souhlasí i bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger. „Příplatky na brýle jsou velmi malé. Problém se dá řešit dvěma způsoby. Většina lidí si brýle koupí a jejich cena je mnohonásobně vyšší než příplatek. Pokud je malé procento lidí, kteří si je nemohou dovolit, pro ty bych navrhl nějaký sociální příspěvek,“ řekl. Podle něj je zbytečné vyplácet příspěvek celé populaci, když pro většinu je příspěvek nízký a obejde se bez něj.

Administrativa byla dražší než příspěvky

„Administrativa, která zaštiťovala předpisy, vyšla desetkrát, možná stokrát dráž, než byla cena předpisu, navýšení předpisu také nepřipadalo v úvahu,“ vysvětlil Antonín a dodává, že Společenstvo českých optiků a optometristů stále vyjednává s ministerstvem a bude se snažit ještě domluvit výjimku pro seniory.

Lidé si budou muset o speciální skla zažádat a bude záležet na individuálním posouzení očního lékaře. „Tento stav se mi nelíbí, protože může nepřímo zasáhnout sociálně slabší a zejména staré pacienty. Zazlívám ministrovi Vojtěchovi, že sliboval, když předkládal tento zákon, že nebude žádná spoluúčast pacientů, ale teď se ukazuje, že to není tak úplně pravda,“ řekla Lenka Teska Arnoštová, odborná mluvčí ČSSD pro zdravotnictví.

Proto začala jednat s pojišťovnou VZP, aby otevřeli klientský program pro klienty, kteří potřebují speciální skla ze zdravotních důvodů. Tento příspěvek by měli dostat ze strany zdravotní pojišťovny.

Pojišťovny loni přispěly na brýlové obruby dospělým více než 100 milionů korun, další desítky milionů platí za skla brýlí.

Víc než polovina národa nosí brýle

„V roce 2017 činily náklady VZP ČR na úhradu všech typů brýlových čoček 102,4 milionu korun a na brýlové obruby 76 milionů korun, přičemž u pojištěnců starších 15 let to bylo cca 57 milionů korun,“ vyčíslil tiskový mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Brýle nosí v Česku zhruba šest milionů lidí. Pojišťovny by měly tímto opatřením ušetřit stovky milionů korun. „Všeobecná zdravotní pojišťovna není tvůrcem zákonů a jejich podobu či změny nemůže ani navrhovat – nemá zákonodárnou iniciativu,“ připomíná vedoucí tiskového oddělení VZP.

Adam Vojtěch: Přesuneme prostředky vážně nemocným

Blesk Zprávy: Proč ministerstvo přistupuje ke kroku, že zruší celoplošné příspěvky na obruby a dioptrické čočky?

Adam Vojtěch: Je to součást zákona, který byl schválený parlamentem v minulém roce. Debatu jsme vedli společně se Společenstvem českých optiků a optometristů, zástupci zdravotních pojišťoven a dalšími odborníky. Protože se cena brýlí pohybuje v řádu tisíců korun, tak je příspěvek 150 Kč jednou za tři roky naprosto minimální. Pro člověka, který ho využije, nepřináší zásadní přidanou hodnotu.

Hlavním cílem je tedy úspora peněz? Chcete ubrat tam, kde dle vás nejsou příspěvky tolik potřeba, a přidat jinde?

Řada dalších zdravotních pomůcek dnes vůbec není hrazena, přitom jde o vážně nemocné pacienty jako diabetiky a lidi na invalidních vozících. Proto jsme se rozhodli zákon změnit. Peníze se přesunou k vážně nemocným, kteří k životu potřebují například invalidní vozík nebo inzulinovou pumpu. Tyto pomůcky jim v tuto chvíli pojišťovny nehradí. Nemocní byli zatím odkázáni jen na veřejné sbírky, což není správně. Například dětem s cystickou fibrózou budeme hradit inhalátor.

Co říkáte na reakce lidí, kteří mají pocit, že jim přesto něco berete, i když je to „malý příspěvek“?



Je to určitý přesun prostředků, kdy se někde ubere, aby se jinde mohlo přidat vážně nemocným. V úhrnu se bavíme o stovkách milionů korun, protože těch lidí, kteří využívají brýle, je odhadem šest milionů, pokud mám správné informace. Dohromady je částka z veřejného zdravotního pojištění vysoká. Pro jedince je malá. Dokonce mám informaci, že o ty nejlevnější brýle za 150 Kč, které byly zcela hrazené, nebyl zájem, protože byly nekvalitní.

Neobáváte se dopadu na sociálně slabší lidi, kteří příspěvek potřebovali a kupovali si ty nejlevnější brýle?

Z praxe víme, že těchto lidí je naprosté minimum. Například dětem do 15 let budou brýle hrazeny nadále. Tam ten dopad nebude. U dětí se zrak vyvíjí a brýle se často mění. Všichni se shodli na tom, že jim nebude příspěvek brát. Ani těm, co mají závažnější poruchy zraku, například nad deset dioptrií.