Připojištění není zbytečným luxusem

Jak dobré máte autopojištění, zjistíte většinou až v okamžiku pojistné události. A to už může být pozdě. Jak tedy vybrat ten nejvhodnější produkt? Rady a tipy nám poskytl Tomáš Kabele z České pojišťovny.

Asistence, limity a rychlost likvidace

Při výběru povinného ručení by určitě neměla být tím hlavním kritériem pouze cena. Dobré je zvážit doplňkové služby, které jsou s povinným ručením spojeny například rozsah asistenčních služeb nebo přímá likvidace. Důležitá je i rychlost likvidace. V České pojišťovně uhradíme 85 % škod do dvou dnů od dodání podkladů, 77 % škod s kompletní dokumentací pak uzavřeme dokonce ve stejný den, kdy klient škodu doložil.

Důležité je zamyslet se i nad výší pojistných limitů. Kvůli novému občanskému zákoníku dochází ke skokovému nárůstu výše plnění u škod na zdraví i na majetku a základní pojistný limit ve výši 35 milionů korun tak nemusí představovat dostatečný způsob ochrany. Bohužel řidiči si často neuvědomují, že za nehodami, které se stávají v běžném provozu, často zůstávají částky na odškodnění stoupající do desítek milionů korun. Mé doporučení je sjednat limit vyšší, ideálně 100 až 150 milionů korun.

Připojištění – nutnost, nebo luxus?

Připojištění jsou užitečnou možností, jak individuálně rozšířit pojistnou ochranu. Zmínil bych především nadstandardní asistenční služby. Vedle pomoci při nehodě, která je dnes již v podstatě standardem, řidiči jistě ocení i pomoc při poruše či jiných defektech, jako jsou např. záměna nebo nedostatek paliva, vybití akumulátoru nebo proražená pneumatika.

V souvislosti s jarními měsíci bych pak doporučil připojištění střetu se zvěří. Mezi nejrizikovějšími měsíci totiž bývají každoročně duben a květen. Loni Česká pojišťovna jen během těchto dvou měsíců řešila bezmála 1 300 škod způsobených srážkou se zvířetem. Za celý minulý rok jsme pak s našimi klienty řešili více než šest tisíc dopravních nehod tohoto typu. A to není málo.

Potřebuji havarijní pojištění, když mám povinné ručení?

Pokud zaviníte autonehodu a způsobíte tím někomu škodu na vozidle, majetku či zdraví, pojišťovna to zaplatí z vašeho povinného ručení. A kdo zaplatí opravy na vašem vozidle? Pro tyto případy je tu právě havarijní pojištění. To poskytuje ochranu nejen, pokud s vozidlem nabouráte, ale i v případě krádeží, živelních škod či vandalismu. Havarijní pojištění má smysl i pro starší vozy. Zájem zlodějů totiž v posledních letech míří právě na ně, a to zejména kvůli náhradním dílům.

Pro majitele starších vozů má Česká pojišťovna speciální řešení v podobě cenově dostupného havarijního pojištění kryjícího škody způsobené odcizením, havárií, živelní událostí, vandalismem. Zajímavou možností pro řidiče starších vozů, kteří zvažují ochranu pouze pro případ poškození jejich vozu při jimi zaviněné dopravní nehodě, je tzv. malé havarijní pojištění. To se sjednává jako doplňkové pojištění k povinnému ručení a nabízíme ho s limity od desíti do padesáti tisíc korun. Pojištění je platné nejen v ČR, ale i v Evropě a pořídit jej můžete již od 349 korun.