Pozor, termín pro změnu pojišťovny je za rohem: Poradíme, jak přejít jinam

Už jen několik dní zbývá k podání žádosti o změnu zdravotní pojišťovny. Každý člověk může pojišťovnu změnit jednou ročně, a to k 1. lednu nebo k 1. červenci. Přihlášku je ale potřeba podat minimálně tři měsíce předem. Hraniční termín se tak pro letošek stanovil na 31. března. Blesk Zprávy připravily přehled, jak si změnit zdravotní pojišťovnu krok za krokem a co by si měl člověk ohlídat.