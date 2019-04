„Probudila jsem se bez nohou a prstů.“ Terezu (26) napadl „zabiják“ dětí a teenagerů

Tereza (26) si až do loňského roku aktivně užívala života, jezdila závodně na kole, ráda malovala a hrála na klavír. Vše se změnilo v den, kdy se ráno probudila a cítila se malátná, měla na těle fialové fleky a přestávala cítit nohy. Lékaři netušili, co se děje, teprve později zjistili, že se jedná o meningokokovou meningitidu. Tereza byla uvedena do umělého spánku a rodičům bylo řečeno, že má pouze jedno procento naděje na přežití.