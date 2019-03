Dítě v horečkách nebylo očkované: Dveře bytu vyrazila zásahovka

Záznam scény jako z akčního filmu zachycuje policisty z Arizony, kteří se dobývají do bytu, prokopávají dveře a napochodují dovnitř. Nešli však po žádném vrahovi či teroristovi, důvodem násilného vniknutí bylo dvouleté batole s horečkou přesahující 40 stupňů Celsia. Matka bojující proti očkování ho odmítla nechat léčit v nemocnici.

S prosbou o pomoc se na policisty obrátil lékař, který toho dne chlapečka vyšetřil s obavou, že možná trpí meningitidou a je tudíž ve smrtelném nebezpečí. Matce chlapečka důrazně doporučil, ať s ním okamžitě zajde na pohotovost. Nic takového se bohužel nestalo. Žena totiž razí boj proti vakcínám, a tak s chlapečkem odešla domů. Hned jak lékař zjistil, že do nemocnice nedorazili, zkontaktoval policii a začalo drama.

Předměstí New Yorku čelí epidemii spalniček. Neočkované děti nesmí do škol a obchoďáků

Policisté dorazili k domu a požádali rodiče o svolení ke vstupu, aby mohli zkontrolovat zdravotní stav jejich nemocného dítěte. Otec chlapečka je ale rezolutně odmítl. V tu chvíli šlo doslova o život, a tak se policisté vrátili o něco později s úředním povolením vstupu, vykopli dveře a napochodovali dovnitř. To, co je tam čekalo, jim skoro vyrazilo dech.

V neuklizeném domě našli hledaného chlapce, který měl v tu chvíli horečku 40,5 °C. Taková teplota může dítě ohrožovat na životě. Batole nebylo jediným členem domácnosti, kdo byl zralý na okamžitý převoz do nemocnice. Jeho starší rovněž nikdy neočkované sestry také onemocněly a jedna z nich si dokonce nazvracela do postele. To ještě nebylo všechno, v ložnici rodičů našli policisté nezabezpečenou brokovnici, která se jen tak povalovala vedle postele.

Chlapce málem zabil tetanus, rodiče ho odmítli očkovat. Léčba stála 18 milionů

Zubožené děti byly okamžitě hospitalizovány, ale tím to celé neskončilo. Rodiče si stěžují, že stát nemá právo takhle tvrdě zakročit a odebrat jim děti. Matka se navíc brání, že do příchodu domů nejevil chlapec žádné známky nemoci. Státní zástupkyně Kelly Townsendová naopak tvrdí, že v takovéto situaci mají i svobodomyslné Spojené státy plné právo upřednostnit zdraví dětí před osobními právy jejich rodičů.

VIDEO: Policisté vykopnou dveře od domu, aby zachránili život neočkovaného chlapečka s vysokými horečkami.

Strach z očkování dětí se světem šíří jako lesní požár. Rodiče vyznávající tento způsob „péče o zdraví“ svých dětí se obávají, že vakcinace může vyvolat autismus. Nic takového se však neprokázalo a jediným výsledkem neočkování dětí je návrat už dříve vymýcených nemocí. Tzv. anti-vax hnutí se dostalo i do České republiky. I z tohoto důvodu se v poslední době nebývale šíří epidemie spalniček. Rodiče tak doslova hazardují se zdravím svých dětí.

Nemocných už je skoro 300. Spalniček je víc než loni, v Praze je to zlé

VIDEO: Neočkujete svoje děti? Ohrožujete tím vaše blízké!