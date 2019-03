Případy spalniček strmě rostou, loňská čísla padla. Nakažené jsou i malé děti

Zatímco v lednu přibývalo v ČR kolem deseti nových případů týdně, v únoru to bylo přes 30 a v prvním březnovém týdnu přes 50. Celkem 18 případů bylo importováno ze zahraničí, deset z nich z Ukrajiny.

Nemocní jsou ve 12 ze 14 krajů, bez nákazy jsou jen Karlovarský kraj a Vysočina. V Praze, kde byla už loni vyhlášena epidemie spalniček, bylo 84 případů. Za posledních deset dní jejich počet stoupl významně v Pardubickém, Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji.

Nejvíc nemocných je ve věku 35 až 44 let, a to 67. Tuto věkovou skupinu podle odborníků méně chrání očkování v dětském věku, protože dostávala jen jednu dávku vakcíny, zatímco mladší dvě. Imunita se vytváří také po prodělání choroby. Pětatřicet nemocných bylo ve věku 25 až 34 let a v kategorii 45 až 59 let. Onemocnělo také 27 dětí od jednoho roku do čtyř let. Dalších 16 nemocných dětí bylo mladších.

Část rodičů očkování odmítá nebo odkládá

Očkovány jsou povinně všechny děti, u nichž to zdravotní stav povoluje ve 13. až 18. měsíci věku a znovu v pěti až šesti letech. Někteří rodiče ale očkování odmítají nebo odkládají, jejich děti pak ale nesmí do školky. Spalničky se nemohou v populaci volně šířit, pokud má očkování aspoň 95 procent dětí do tří let. V roce 2007 mělo očkování zhruba 98 procent dětí do tří let. Od roku 2013 podíl každoročně klesá. Předloni bylo očkovaných téměř 84 procent chlapců a děvčat. Kdo spalničky prodělal, zůstává proti nemoci imunní celoživotně.

Onemocnění se šíří kapénkami a je vysoce nakažlivé. Inkubační doba spalniček, tedy čas od nakažení po první příznaky, je sedm až 21 dní. Při léčbě je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky.

Horečka, světloplachost i zarudnutí spojivek

Projevy spalniček jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek. V ústech a na sliznici tváří mohou být bělavé tečky se zarudlým okolím. Čtvrtý až pátý den se objevuje sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny.

Kvůli epidemii nařídil ministr zdravotnictví mimořádné očkování zdravotníků ve státních nemocnicích a doporučil ho i ostatním zdravotnickým zařízením. Nákaza se objevila například na urgentním příjmu v nemocnici v Motole, kvůli nakaženému zaměstnanci byla dočasně uzavřená i restaurace v Poslanecké sněmovně.