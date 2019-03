Chlapce málem zabil tetanus, rodiče ho odmítli očkovat. Léčba stála 18 milionů

Případ se stal si už v roce 2017, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) jej zveřejnilo až nyní, v době, kdy roste vliv odpůrců očkování. V Oregonu předtím 30 let nazpět nezaznamenali u tetatu žádný případ. Chlapec utrpěl řezné poranění na hlavě při hře na rodinné farmě. Rodiče, kteří syna předtím nenechali očkovat, mu ránu sami ošetřili a zašili.

Během šesti dnů začal být hoch plačtivý, objevilo se u něj sevření čelistí, křeče, následovalo prohnutí zad a krku do tvaru luku, popisuje zpráva CDC. Když se další den objevily problémy s dýcháním, rodiče přivolali záchrannou službu, která chlapce transportovala vrtulníkem do nemocnice.

Chlapec se chtěl napít, ale nemohl otevřít ústa. Lékaři provedli intubaci, aby mu usnadnili dýchání, podali mu vakcínu proti tetanu, záškrtu a černému kašli. Byl umístěn do speciální místnosti, kam nepronikalo světlo a dostal špunty do uší, protože hluk jeho křeče zhoršoval.

Rodiče očkování znovu odmítli



I tak se jeho stav nelepšil. Prohnutí krku a zad se horšilo, horečky vytěly až na 40 stupňů. Hoch musel dostávat nitrožilně různé kombinace léků, které mu pomáhaly zvládat křeče a bolesti, lékaři ho museli navíc napojit na umělou plíci.

Malý kluk svůj boj vyhrál o 47 dní později. Když byl převezen z jednotky intenzivní péče, nebyl schopen sám ujít ani pár metrů. Za dalších deset dní byl převezen do rehabilitačního cetra, kde strávil dva a půl týdne.

Lékaři vyčíslili náklady na léčbu na 811 929 dolarů, což je v přepočtu 18 milionů korun. Do částky navíc není započítaný transport vrtulníkem a následná rehabilitace. Kdo částku zaplatil, zpráva neuvádí.

Chlapec se nakonec úspěšně zotavil. Lékaři rodičům navrhli podat dítěti druhou vakcínu. Ti však odmítli, stejně jako jakékoliv další doporučené očkování.

Tetanus hrozí i v Česku



Podle přehledu SZÚ o výskytu infekčních onemocnění v ČR se u nás tetanus objevil mezi lety 2008 a 2018 pouze dvakrát – jednou v roce 2015 a další o rok později.



„Očkování proti tetanu patří mezi pravidelná očkování od dětského věku s nutností přeočkování v dospělosti, konkrétně v intervalech 10–15 let u osob mladších 60 let a v intervalech 10 let u osob nad 60 let,“ upozornil MUDr. Jan Kynčl z Epidemiologie SZÚ a dodal: „Spory bakterie Clostridium tetani jsou trvale přítomny v půdě, tedy v případě poranění i u nás samozřejmě existuje riziko nákazy tetanem u neočkovaných dětí nebo u dospělých, kteří nejsou pravidelně přeočkováváni.“