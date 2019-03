Zachraňovat děti, které stejně zemřou? Advokátka šokovala názorem na očkování

Upozornila na sebe, když řekla, že rodiče autistických dětí by měli mít možnost svobodně se vyjádřit o eutanazii. Dnes opět plní novinové titulky. Brněnská advokátka Zuzana Candigliota vyvolala pozdvižení svým komentářem na facebooku, kde napsala, že kvůli cizím dětem, kterým by stejně přibylo jen pár let života navíc, si nebude očkováním ničit své vlastní děti. Candigliota je spolupracovnicí organizace Liga lidských práv.