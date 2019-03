Nemocných už je skoro 300. Spalniček je víc než loni, v Praze je to zlé

Zatímco v lednu přibývalo v ČR kolem deseti nových případů týdně, v únoru to bylo přes 30, v prvním březnovém týdnu přes 50 a ve druhém 67. Importováno bylo 19 případů, z nich deset z Ukrajiny, která se potýká s epidemií s desítkami tisíc nemocných. Odborníci epidemii v Česku spojují s poklesem proočkovanosti spojeným zejména s odmítáním očkování ze strany rodičů.

Nemocní jsou ve 13 ze 14 krajů, bez nákazy je jen Karlovarský kraj. V Praze, kde byla už loni vyhlášena epidemie spalniček, bylo 97 případů. K padesáti se blíží počty nemocných v Moravskoslezském a Pardubickém kraji, ke 40 v Královéhradeckém a 29 nemocných je v Plzeňském. Za týden se zdvojnásobil také počet nemocných ve Středočeském kraji.

Téměř třetina nemocných je ve věku 35 až 44 let, další třetinu tvoří pacienti ve věku 25 až 34 let a 45 až 54 let. Tuto věkovou skupinu podle odborníků méně chrání očkování v dětském věku, protože dostávala jen jednu dávku vakcíny, zatímco mladší dvě. Imunita se vytváří také po prodělání choroby. Onemocnělo také 33 dětí od jednoho roku do čtyř let. Dalších 16 nemocných dětí bylo mladších.

Někteří rodiče očkování odmítají

Očkovány jsou povinně všechny děti, u nichž to zdravotní stav povoluje ve 13. až 18. měsíci věku a znovu v pěti až šesti letech. Někteří rodiče ale očkování odmítají nebo odkládají, jejich děti pak ale nesmí do školky či na tábory. Spalničky se nemohou v populaci volně šířit, pokud má očkování aspoň 95 procent dětí do tří let. V roce 2007 bylo očkováno zhruba 98 procent dětí do tří let. Od roku 2013 podíl každoročně klesá. Předloni bylo očkovaných téměř 84 procent chlapců a děvčat. Kdo spalničky prodělal, zůstává proti nemoci imunní celoživotně.

Onemocnění se šíří kapénkami a je vysoce nakažlivé. Inkubační doba spalniček, tedy čas od nakažení po první příznaky, je sedm až 21 dní. Při léčbě je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky. Prvními příznaky jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek, někdy bílé tečky v ústech. Čtvrtý až pátý den se objevuje sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny.

Počet případů spalniček do konce února 2019:

Kraj Počet případů – do 10. 3. Počet případů – do 17. 3. Praha 84 97 Středočeský 9 18 Jihočeský 6 6 Plzeňský 23 29 Karlovarský 0 0 Ústecký 3 3 Liberecký 1 1 Královéhradecký 24 38 Pardubický 40 47 Vysočina 0 1 Jihomoravský 4 4 Olomoucký 1 2 Zlínský 1 4 Moravskoslezský 35 48 CELKEM 231 298

zdroj: SZÚ

Počty nových případů v kalendářních týdnech roku 2019:

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Počet případů 30 32 45 56 67 78 93 136 170 321 298 Počet nových 2 13 9 11 11 32 15 34 43 51 67

zdroj: SZÚ