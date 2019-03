„Na území kraje bylo za uplynulý týden zaznamenáno 17 závažných případů chřipky, z toho tři lidé včetně dítěte zemřeli,“ sdělila krajská hygienička Helena Šebáková.

Z celkového počtu evidovaných závažných případů jich devět bylo zaznamenáno u pacientů nad 60 let. V této věkové kategorii byla dvě úmrtí.

Šest vážně nemocných osob bylo ve věkové kategorii 25 až 59 let a po jednom onemocnění z věkové kategorie od 15 do 24 let a do pěti let. Malé dítě zemřelo. „Všichni měli řadu závažných chronických onemocnění,“ uvedla Šebáková. Doplnila, že nemocní nebyli proti chřipce očkováni.

Celkově ale epidemie chřipky ustupuje. Nejvíce nemocných přetrvává v okrese Opava.

Spalniček je šestkrát více

Sever Moravy bojuje i s dalším závažným onemocněním – spalničkami. Od počátku roku hygienici zaznamenali již 35 případů, loni jich bylo šest za celý rok. Za necelý týden tak přibylo dalších sedm případů.

V regionu je jedna z nejvyšších nemocností. Mezi nemocnými v kraji je 16 dětí a 19 dospělých, mezi nimi i tři zdravotníci. K nejvíce postiženým věkovým skupinám patří dětí mladší jednoho roku a pak dospělí od 30 do 39 let.

„Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje stále zajišťuje rozsáhlá protiepidemická opatření v souvislosti s 24 ohnisky nákazy u 1303 exponovaných osob na území kraje. Bylo vydáno 218 rozhodnutí ke karanténě osobám, které přišly do kontaktu se spalničkami a jsou k nákaze vnímavé,“ uvedli hygienici.

Epidemii se zatím nedaří zastavit. Zatímco v lednu přibývalo v ČR kolem deseti nových případů týdně, v únoru to bylo přes 30. Odborníci spojují nárůst počtu případů s odmítáním očkování.

