Počet nakažených spalničkami v Česku strmě stoupá. Zjistěte, jestli hrozí i vám

Od počátku roku 2019 do 17. 3. 2019 bylo v Česku hlášeno onemocnění 298 osob spalničkami, z toho 279 klasifikovaných jako potvrzené a 102 případů není dosud definitivně uzavřeno. Výskyt onemocnění byl zaznamenán ve 13 krajích. Nejvíce nemocných je v Praze, kde minulý týden přibylo dalších 20 případů spalniček. Od začátku roku jde o vůbec nejvyšší týdenní nárůst, nemocných v metropoli je letos už 126.

V Praze je nemocných 22 dětí do pěti let, 14 ve věku od šesti do 19 let, 24 osob ve věku mezi 20 a 29 roky a 55 ve věku mezi 30 a 49 roky, kterých by se mohlo týkat vymizení imunity. Nemocné děti do pěti let v naprosté většině nebyly očkované, dospělí velmi často nemají o absolvovaném očkování žádný doklad.

Mezi nemocnými v Česku jsou děti od jednoho do čtyř let, prudce ovšem stoupá počet nakažených ve věkových skupinách 35-44 let a 25-34 let.