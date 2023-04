Kočičí hvězda Blesk tlapek hledá rodinu, kterou by měla sama pro sebe. Spolek jí bude doživotně hradit péči

Paní Oušková žila na ulici s obřím nádorem na uchu mnoho let. Dlouho se jí nedařilo odchytit. Dvě místní ženy, kterým její osud nebyl lhostejný, to ale nevzdaly, a po několika pokusech ji odchytily do podběráku. Reportérky Blesk tlapek ji pak převezly do Prahy na veterinární kliniku IVET, kde si ji po prvotním vyšetření převzala zvířecí záchranářka Alžběta.

Když se konečně podařilo paní Ouškovou odchytit, putovala rovnou na kliniku, kde jí odebrali krev na rozbory | Jana Ulrichová

Domov pro sebe

Paní Oušková podstoupila amputaci ucha, ze které se už plně zotavila. Dnes žije u dočasné paničky, která se ale kromě ní stará o další dvě desítky koček. „Paní Oušková by si zasloužila vlastní rodinu. Potřebovala by odejít někam, kde není tolik zvířat. Nevadí jí sice jiná kočka ani pes, je to ale spíš solitér. Ke štěstí jí stačí málo, jen zázemí, pelíšek a dobré jídlo,“ řekla Alžběta.

Paní Oušková Alžbětu miluje | Jana Ulrichová

Náklady hrazeny

Vzhledem k tomu, že nádor na uchu se může vrátit, je spolek připraven hradit paní Ouškové doživotně náklady nejen na veterinární péči, ale i krmení. Má ale jednu podmínku. „Chtěli bychom pro ni nový domov v Praze nebo nejbližším okolí tak, aby nový majitel s ní mohl dojíždět na smluvní veterinární kliniku,“ vysvětlila dočaskářka.

Potřebuje čas

Zachráněná kočka je momentálně na Alžbětu fixovaná. Dokáže si ale zvyknout i v jiné rodině. „Potřebuje někoho vlídného, zároveň ale s pevnou rukou. U mě už sice manipulaci zvládá, u nového člověka jí to ale bude chvíli trvat, než mu začne důvěřovat,“ řekla Alžběta s tím, že když už pak paní Oušková začne svému člověku věřit, je velmi mazlivá a přátelská. „Hledá hlavně rodinu bez dětí, bez velkého chaosu a bez dominantních zvířat,“ dodala.

I bez odoperovaného ucha je z Paní Ouškové krásná kočka | Jana Ulrichová

Jen do bytu

Paní Oušková už nechce žít venku, toho si v minulosti užila dost, proto jí zvířecí záchranářka dá do adopce pouze do bytu. Pokud by měl zájemce zasíťovaný balkón, určitě časem osmělí a podívá se i ven. Zatím o to ale moc nestojí. „Může jít do adopce i jen na zkoušku, pokud by si s novým majitelem nesedli, nic se nestane. Ráda ji také kdykoliv pohlídám po dobu dovolené nebo i jindy, pokud bude potřeba,“ uzavřela dočaskářka.

Paní Oušková si u Alžběty užívá dosud nepoznané péče a pohodlí domova | Alžběta Poláková Šmídová

Volejte Alžbětě

Zájemci, kteří by se chtěli paní Ouškové ujmout a dát jí nový trvalý domov, mohou kontaktovat přímo Alžbětu Polákovou Šmídovou telefonicky, a to na čísle 602 323 143.