Vypadá klidně, srdce mu ale krvácí. Milovaný pán mu zemřel, najde Generál Kaito ještě nového?

V útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku našel dočasný domov mohutný pes plemene americká akita Generál Kaito (8), který zůstal sám poté, co mu zemřel jeho milovaný pán. Je to milé, nenáročné zvíře, které ještě může být někomu skvělým společníkem.

Generál Kaito, kterému v útulku říkají Kája, strávil celý život po boku svého pána. Měl všechno, co si jen pes může přát, lásku i náležitou péči. Díky tomu je vychovaný, bezproblémový a velmi přátelský. „Je to pes s úžasnou povahou. Je klidný, vyrovnaný, ovládá základní poslušnost,“ řekla majitelka útulku Miluše Maskulanisová.

Kája se spolumajitelkou útulku Janou Kymrovou | Jana Ulrichová

Jako společník

Kája je nenáročný, i co se týče pohybu, nepotřebuje žádné dlouhé pochody, není ani na běhání u kola. Stačila by mu zahrada, krátká procházka a hlavně přítomnost člověka. „Je to takový medvídek. Hodil by se spíš ke starším lidem, bude spokojený, když bude moct ležet u domu, dívat se, jak pán nebo panička pracují na zahrádce. Je to prostě společník,“ dodala Maskulanisová.

Má rád fenky

Podle pracovníků útulku může Kája žít i s dalšími domácími mazlíčky, má rád hlavně fenky. „S těmi je naprosto v pohodě. Nevyvolává spory ani se psy. Pokud by ale na něj nějaký pes zavrčel, nenechal by si to líbit,“ řekla Maskulanisová. Kájovi nevadí ani starší děti, které už ví, jak se k psovi chovat. „Určitě se ale s ohledem na svou mohutnost nehodí k malým dětem, ty by porazil,“ dodala

Kája vypadá jako medvídek | Jana Ulrichová

Zdravý, při chuti

I když už není Kája žádný mladík, je naprosto zdravý, nemá žádné zdravotní potíže. Je velmi při chuti, podle pracovníků útulku vyjí vždy svou misku do poslední granule. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442, nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.