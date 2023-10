Obřík Bruno čekal dva roky marně v útulku. Teď si užívá dočasné péče, chtěl by ale trvalý domov

Novou rodinu hledá Bruno (asi 9), mohutný kříženec rotvajlera, kterého má v péči spolek Psí senioři v nouzi. Žil dva roky v útulku, kde o něj za celou tu dobu nikdo neprojevil zájem. Je to přitom velmi přátelský a mazlivý pes. Člověka, který mu dá šanci, zahrne nekonečnou láskou.

Brunovi dlouhý pobyt v kotci útulku nesvědčil. „Zavolali nám proto a požádali, zda bychom ho přijali do naší dočasné péče,“ popsala předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová, která má nyní Bruna u sebe v Chrástu na Nymbursku.

Bruno s předsedkyní spolku Psí senioři v nouzi Vendulou Wolfovou | Jana Ulrichová

Velký mazel

I když je Bruno 55 kilogramový obr, je velmi přátelský a mazlivý, k lidem se neustále mačká a dožaduje se pomazlení. „Je to hrozně hodný, klidný, rozvážný pes. Počká na vás, když půjdete do práce, bude si spokojeně ležet na svém pelíšku nebo pod stolem a bude na vás trpělivě čekat. A když přijdete, bude chtít pořád mazlit,“ popsala Vendula.

Bruno je velmi přátelský a mazlivý | Jana Ulrichová

Chce svého člověka

Bruno není náročný na pohyb, nevyžaduje žádné mimořádné aktivity, stačí mu zahrádka a hlavně přítomnost člověka. Procházkou ale nepohrdne, umí chodit na vodítku a rád se vozí autem, do kterého bez problémů sám nastupuje. Hodil by se proto jak k mladším, tak i ke starším lidem, kteří jej zvládnou fyzicky, a to zejména na vycházkách na vodítku. Hodný je i k dětem.

Záněty vyléčili

I když je Bruno už psí senior, nemá žádné závažnější zdravotní problémy. Měl zánět v uchu a kvasinky v kůži, obojí mu už ale v dočasné péči vyléčili. Vzhledem k jeho velikosti musí ale budoucí majitelé počítat s tím, že může mít časem problémy s klouby. V novém domově by proto neměl zdolávat žádné schody.

Bruno je mohutný, 55 kilogramů vážící kříženec rotvajlera | Jana Ulrichová

Jako jedináček

Ideální by bylo, kdyby byl v novém domově Bruno zvířecím jedináčkem. „Nebyl zvyklý na společnost jiných psů. Když jsme ho zkoušeli dát do smečky, nevěděl, jak se k ostatním psům chovat, byl opatrný a žárlivý,“ popsala Vendula s tím, že občas může nastat problém i na vycházce, když se tváří v tvář potká se psem, který se mu nelíbí.

Bruno už zvládá i základní povely, umí dát i pac | Jana Ulrichová

Najde domov?

Bruno zvládá několik základních povelů, umí dávat i pacičku. „Určitě se s ním dá ještě pracovat, dělá velké pokroky. Ze začátku například nechodil na přivolání, teď už přibíhá a drží se nás krásně. Je to opravdu velký pohodář,“ řekla Vendula. Zájemci, kteří by se chtěli Bruna ujmout a dát mu domov, mohou kontaktovat spolek telefonicky na čísle 776 666 258, mohou také poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.