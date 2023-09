Takhle množí bezdomovci: Pokazili, co se dalo a psi trpěli hlady

Spolek převzal do své péče dva psy, Sorbona a Destroye (oba 9 měsíců). Majitelé, když zjistili, že na nich nevydělají, se jich vzdali. Než se tak stalo, stihli u nich ale pokazit, co se dalo. Psi měli nulovou péči a trpěli i hlady. Nic neznají, ani neumí.

Oba psí bratry má v dočasné péči Alžběta Poláková Šmídová | Jana Ulrichová

Suchý chléb

Jako první se dostal do péče spolku tehdy 8měsíční Sorbon. „Nevěděl, co je to čistá voda, neznal granule. Měl zažívací potíže, které řešíme dodnes,“ řekla zástupkyně spolku Alžběta Poláková Šmídová, která má oba psy, tedy i později převzatého Destroye, ve své péči. Ani jeden nebyl očkovaný, měli pouze čipy. „Byli extrémně začervení, jeden byl navíc podvyživený,“ dodala Alžběta s tím, že oba mají problémy s chůzí způsobené tím, že toto obří plemeno nebylo dobře krmeno. V době, kdy je spolek přebíral, měli k jídlu připravený jen suchý chléb.

Oba bratři jsou odrostlá štěňata, potřebují pohyb, baví je hračky | Jana Ulrichová

Destroy byl bit

Oba bratry teď čeká výcvik a socializace. Nebude to s nimi ale snadné, nemají jednoduchou povahu, Destroy byl navíc zřejmě bit, což ho poznamenalo. Budoucí majitelé proto musí být zkušení, Sorbon a Destroy nejsou rozhodně pro každého. „U psů tohoto plemene je potřeba, aby byl majitel aktivní, fyzicky zdatný, sebevědomý a znal povahu takhle velkých plemen. Musí je zvládat přirozeným respektem, autoritou, přátelstvím, partnerstvím. To je jediný způsob, jak si s nimi poradit, rozhodně ne silou,“ řekla Alžběta.

Něžný obr

Lépe umístitelný bude Sorbon, kterého dočaskářka přirovnala k něžnému obrovi. „Je jemnější a velmi fyzicky kontaktní. Jeho láska je trochu náročná, protože na to, abyste ji přijímali a ustáli ji, musíte být fyzicky zdatní,“ řekla s úsměvem. „Všechno se učí. Myslím si, že z něho bude skvělý společník,“ dodala s tím, že s Destroyem je to náročnější. „Hodil by se k velké nedominantní feně, rozhodně ne k jinému psovi, a doporučovala bych rodinu bez dětí,“ řekla.

Destroy a Sorbon nejsou psi pro každého | Jana Ulrichová

Náročná péče

Noví majitelé musí také počítat s tím, že uživit psa, který spořádá denně kilo a půl granulí, není levná záležitost. „Položka za krmení je přitom to nejmenší. Je potřeba počítat s tím, že by měli dostávat i kvalitní kloubní výživu. Vzhledem k jejich váze může být nákladná i jakákoliv veterinární péče,“ řekla Alžběta s tím, že kvůli celkové náročnosti a komplikované minulosti nebude snadné najít pro Sorbona a Destroye vhodné domovy. Zájemci, kteří by to chtěli zkusit a jednoho z bratrů se ujmout, mohou volat na číslo 602 323 143.

Destroy a Sorbon jsou mohutní kříženci cane corso, v 9 měsících váží 60 kilogramů | Jana Ulrichová

Štěňata za 4000 Kč

Oba psi první měsíce svého života trpěli jen proto, že si nezodpovědní majitelé jejich rodičů chtěli vydělat několik tisícovek. Štěňata, jejichž matka byla údajně kříženec cane corso a brazilské fily a otec cane corso s průkazem původu, nabízeli za 4000 korun. Z vrhu, kde bylo 10 štěňat, osm prodali. Už teď je přitom jasné, že ne všechna zřejmě skončila v ideálních domovech. Další štěně této rasy se totiž objevilo v jednom z pražských útulků.