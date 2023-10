Hluché Lili se zhroutil svět, hledá nový domov. Rozumí posunkům a zvládá i povely

Původně měla jít Lili do útulku, protože ale strávila celý život po boku svého pána v bytě, byl by pro ni pobyt v kotci velmi stresující. „Z útulku nám proto zavolali a požádali nás, zda bychom ji přijali do naší domácí dočasné péče,“ popsala předsedkyně spolku Vendula Wolfová, která má teď Lili u sebe doma v Chrástu na Nymbursku.

I když je hluchá, zvládá díky posunkům i základní povely | Jana Ulrichová

Potřebuje dietu

Je vidět, že se původní majitel o Lili dobře staral, nechal ji dokonce vykastrovat. Je i v dobrém zdravotním stavu, měla pouze zánět v uších a na kůži problémy s kvasinkami, což už ale ve spolku přeléčili. Teď už má jen dietu, aby se problémy neopakovaly, musí preventivně dostávat hypoalergenní granule.

Lili je hezká kříženka staforda | Jana Ulrichová

Hluchota nevadí

Lili je velmi hodná fenka, která se ráda pomazlí. „Je to bytová dáma, potřebuje postel a gauč, je na to zvyklá,“ řekla Vendula s tím, že jediný handicap, který Lili má, je hluchota. Ani to ale není problém, který by bránil její adopci. Velmi dobře totiž reaguje na posunky, díky kterému umí i základní povely jako je sedni a lehni, umí dát i pac. „Když má jít do místnosti, kterou má u nás vyhrazenou, stačí ukázat a ona tam jde. Rozumí opravdu velmi dobře,“ dodala Vendula.

Jen na vodítku

Budoucí majitelé musí počítat s tím, že Lili je potřeba venčit pouze na vodítku, a to nejen kvůli její hluchotě, ale i proto, že k jiným psům není příliš přátelská. „Když si jí nevšímají, nevšímá si ani ona jich. Pokud se ale o ni začnou zajímat, startuje po nich. Dá se ale usměrnit,“ popsala předsedkyně spolku s tím, že v novém domově by proto měla být jako zvířecí jedináček.

Na svůj věk je Lili velmi aktivní, z létajícího talíře od Blesku měla radost, hned si s ním hrála | Jana Ulrichová

Může i k dětem

Žít může Lili jak v bytě, na který je zvyklá a umí se v něm chovat, tak i v domku se zahrádkou. Hodí se k mladším i starším aktivnějším lidem, díky své přátelské povaze může odejít i do rodiny s dětmi. Zájemci, kteří by se chtěli Lili ujmout, a dát jí nový domov, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.