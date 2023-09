Byla týraná, teď sama pomáhá obětem násilí. Získá Kira titul Statečné psí srdce?

Kříženku bull plemene Kiru zvolili superhrdinkou sami návštěvníci červnového festivalu, kteří na louce na pražském Vypichu vybírali z několika psích příběhů. Osud týrané Kiry vzal za srdce nejvíce lidí, dostala od nich největší počet hlasů a na podiu proto oblékla pláštík superhrdiny.

Zažila týrání

Kira si během svého života prošla peklem, u bývalého majitele zažila kruté týrání. Muž, který nakonec skončil ve vězení, ji věšel na hák, snažil se ji oběsit a vyhodit z okna. Zachránila ji Veronika Drozdová, která s ní podstoupila několik náročných operací vážně poškozené přední tlapky. „Hrozila jí amputace, veterináři jí nakonec museli zmenšit ploténku, ale i tak může chodit a žije šťastný život, celé to skvěle zvládla,“ řekla její majitelka Veronika.

Díky Veronice je teď z Kiry šťastný, veselý pes

Pomáhá obětem

Kira jakoby to vše teď chtěla své majitelce, která pracuje s oběťmi domácího násilí, vrátit. Denně s ní chodí do práce, asistuje jí a lidem dodává sílu a odvahu říkat pravdu a přiznat problémy. „Zrovna minulý měsíc jsem měla těžký případ týraných dětí, nechtěly o ničem mluvit, pak za nimi šla Kirďa, lehla si k nim na klín a bylo to,“ popsala Veronika. „Pomáhá lidem, kteří zažívají to, co zažila i ona sama. Navíc nás i přes svůj těžký osud dokáže často rozesmát,“ dodala.

Statečné psí srdce

Repotérky Blesk tlapek se proto rozhodly nominovat Kiru i do 13. ročníku ankety Statečné psí srdce v kategorii Pomáhající srdce. Soutěž se koná pod záštitou ministryně obrany České republiky Jany Černochové a Úřadu městské části Praha 2. Nominace do pěti různých kategorií poběží až do 10. října 2023. Poté odborná porota vybere vítěze, kterého následně ocení na slavnostním ceremoniálu 24. října ve Starém purkrabství na Vyšehradě. Vítězové automaticky postupují do nominace na prestižní ocenění Zlatého záchranářského kříže, které pravidelně předává na Pražském hradě prezident České republiky.

Kira musela podstoupit několik operací a náročnou rekonvalescenci

Podporuje i týrané psy

Veronika Drozdová nepracuje jen s lidmi v nesnázích, ale i s dalšími týranými zvířaty s podobným osudem jako měla Kira. Funguje jako dobrovolník, který jim poskytuje domácí dočasnou péče, než se je podaří vyléčit a najít jim nový domov. I tady Kira pomáhá. „Má totiž milující povahu, každého psa, který žije u mě doma v dočasné péči, se hned ujme. Je prostě úžasná,“ popsala majitelka s tím, že naposledy to byla kříženka staforda Aurelie ze spolku Pes nejvěrnější přítel. Majitel si ji vzal z útulku a uvázal ji u boudy. Fenka na řetězu přepadla přes zídku a málem se oběsila.