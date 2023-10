Nemocného Diega vyhodili na silnici. V útulku ho vyléčili, teď mu hledají nový domov

Diego měl vážné střevní problémy, kvůli kterým musel být dokonce hospitalizován a být krmen drahými veterinárními granulemi. „Náklady na jeho léčbu se vyšplhaly na 10 000 korun,“ řekla zakladatelka útulku Veronika Slavíková, která ve spolupráci s jiným útulkem dohledala Diegova původního majitele. Chtěla po něm úhradu veterinárních nákladů, muž se k tomu ale neměl, přiznal, že psa vyhodil a s útulkem nakonec přestal komunikovat. Podali na něj proto trestní oznámení.

Diego miluje lidi, jiná zvířata ale nesnese | Jana Ulrichová

Nesnese jiná zvířata

Teď už je Diego vyléčený, v útulku už jen čeká na nového, laskavějšího pána. Je to typický zástupce bull plemene, je houževnatý, aktivní, miluje sporty. Potřeboval by zkušeného majitele, který s ním bude pracovat a nastaví mu režim a pravidla. V nové rodině musí být zvířecím jedináčkem, protože nesnese jiná zvířata.

Psy darovaly, trestu se majitelky smečky z Hulic nevyhnou. Práci úřadů suplovali dobrovolníci

Lidi miluje

K lidem se Diego chová velmi přátelsky. „Je velmi hodný, miluje lidi, děti, každého hned vítá a chce se s ním kamarádit,“ řekla Veronika s tím, že je ale potřeba, aby noví majitelé zvládli jeho velikost a sílu. Nejšťastnější by byl Diego v domě se zahradu, pokud mu ale nový majitel dopřeje dostatek pohybu a vyžití, může s ním být i v bytě, má hygienické návyky. Rozhodně to není pes do kotce.

Diego je hezký kříženec bull plemene | Jana Ulrichová

Stále ještě štěně

Diego je stále ještě odrostlé štěně, budoucí majitel si jej proto bude moci vychovat a utvořit k obrazu svému. „Při správném vedení z něj bude perfektní, bezproblémový pes,“ řekla Veronika. Zájemci, kteří by se chtěli Diega ujmout a dát mu domov, mohou kontaktovat útulek Dogsy telefonicky na čísle 777 239 237.