Rok od záchrany Paní Ouškové: Umírala na ulici, teď je z ní zdravá šťastná kočka

Paní Oušková žila na ulici poblíž restaurace, kam ji místní lidé chodili krmit. Chytit a ošetřit ji ucho se zkrvaveným nádorem plným červů, ale nedokázali. Až poté, co se do případu vložily Blesk tlapky, lapily dvě místní ženy Paní Ouškovou do podběráku. Reportérky ji pak odvezli do Prahy na veterinární kliniku Ivet, kde si ji převzala Alžběta Poláková Šmídová ze spolku Dočasky De De.

Alžběta Poláková Šmídová má Paní Ouškovou ve své péči už rok | Jana Ulrichová

Prognóze navzdory

Na klinice podstoupila Paní Oušková řadu vyšetření a poté i náročnou operaci, při které jí museli amputovat ucho. Ukázalo se, že nádor, který na něm měla, byl zhoubný. „Byl to velmi agresivní sarkom, měla ho po celém boltci ucha. Vypadalo to, že je to jen otázka týdnů, maximálně měsíců, kdy se rakovina vrátí v plné síle,“ řekla Alžběta, u níž v Hradištku našla Paní Oušková nový domov, který si, navzdory všem nepříznivým prognózám užívá už rok.

Už se přátelí

Za tu dobu se z plaché, velmi ostražité kočky, která léta živořila na ulici, stal domácí mazel. „Byl to krásný rok. Paní Oušková je dáma. Je sice pořád trochu opatrná, k lidem, se kterými žije, je ale velmi vstřícná, dožaduje se pozornosti, ale jen když sama chce,“ řekla Alžběta. „Myslím, že je to tak v pořádku. Zbytek života by měla mít takový, jaký sama uzná za vhodný,“ dodala s tím, že zpočátku se Paní Oušková bála vyjít ven do voliéry mezi ostatní kočky, teď už se ale do skupiny začlenila a pobyt ve venkovní voliéře si užívá, stejně jako všechnu ostatní dříve nepoznanou péči.

Z Paní Ouškové je teď krásná, zdravá kočka | Jana Ulrichová

Zůstává u Alžběty

Péče o Paní Ouškovou vyšla spolek na nemalé peníze. „Operace, kastrace, histologický rozbor a kvalitní krmení a doplňky na podporu imunity, to jsou desítky tisíc korun,“ řekla Alžběta s tím, že teď je ale díky tomu Paní Oušková zdravá kočka, jejíž jediný handicap je chybějící boltec. Spolek se jí proto pokoušel nabídnout k adopci, zájemci, kteří se ale o ni přihlásili, jí nebyli sto nabídnout vhodný domov. Paní Oušková, která je živoucím důkazem toho, že každý zachráněný život má smysl, proto zůstává dál v péči Alžběty.