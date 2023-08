Spolek vyzývá: Běhejme a pomáhejme útulkům. Dosud vyběhal a rozdělil 13,5 miliónu korun

Nápad se zrodil v roce 2014, kdy si šel Petr Sokolík zaběhat s pár přáteli, stanovili si přitom startovné, které pak věnovali psímu útulku. O dva roky později vznikl oficiálně zapsaný spolek, který pořádá charitativní běhy ve všech větších městech v republice.

Spolek organizuje běhy, jejichž výtěžek jde na pomoc opuštěným a týraným zvířatům | Kateřina Zajíčková

Rychlá pomoc

Výtěžek z těchto akcí je buď určen na pomoc konkrétnímu zvířeti, například na operaci, nebo ho spolek rozdělí mezi předem prověřené útulky. „Finanční dary nám umožňují co nejrychleji pomáhat hradit akutní operace. Útulky často nemají prostředky a včasná, rychlá léčba znamená zachráněné životy zvířat. Pomáháme i při živelných pohromách a v poslední době se soustředíme i na kastraci přemnožených koček a na boj proti množírnám,“ uvedl Petr Sokolík.

Čtyři akce

Zájemci, kteří by se chtěli do akcí spolku zapojit, mají šanci v září a říjnu, kdy se budou konat hned čtyři běhy, a to 16. 9. Běh pro útulky na Psím dni Plzni, 24. 9. Desátý ročník Běhejme a pomáhejme útulkům v Praze, 1. 10. Druhý ročník Běh pro útulky s AKINU v Olomouci a 8. 10. Sedmý ročník Běh pro útulky s AKINU v Brně, kde bude výtěžek rozdělen mezi Dočasky cz, Útulek Tibet, Tlapky na cestě, Dejte nám šanci a Charitativní kočičí spolek Kryšpín. Na všech akcích budou připraveny okruhy běžecké i pro pěší.

Zakladatel spolku Petr Sokolík | Běhejme a pomáhejme útulkům z. s.

Krmení na Ukrajinu

Spolku není lhostejný ani osud zvířat na Ukrajině, kde mnoho z nich přišlo o své majitele. V rámci koalice Pomoc zvířatům UA proto nashromáždili a na Ukrajinu odvezli více než 600 tun krmiva pro pejsky a kočky. Spolek spolupracuje i s Blesk tlapkami, účastnil se obou ročníků jejich festivalu.