Těžce zkoušená Tami čeká v útulku už rok: Kdo získá její plaché srdce?

Tami byla z Rumunka, kde žila divoce na ulici, adoptovaná do Německa. Novému majiteli ale utekla a zatoulala se až do Česka. Když se jí podařilo odchytit a umístit do útulku v Tachově, majitel se jí vzdal. V útulku se teď snaží najít jí nový domov, zatím se to ale nedaří.

Tami je hezká, milá, ale velmi plachá kříženka | Jana Ulrichová

Bázlivá duše

I když v útulku zapracovali na její socializaci, není Tami pes pro každého. „Už sice přivykla ruchu běžného života, přesto je ale stále bázlivá, lidi si vybírá, trvá jí déle, než se na někoho naváže,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová s tím, že pokud se najde někdo, kdo na ni nebude tlačit, pochopí její bázlivou duši, dá jí prostor a čas, najde v ní nakonec skvělého společníka.

Tami s dobrovolnicí Natálií Žigmondovou | Jana Ulrichová

Pečovat a střežit

Noví majitel ale musí počítat s tím, že Tami musí hlídat. „Hledáme pro ni někoho, kdo ji začlení do rodiny. Někoho, kdo ji bude nejen opečovávat, ale i neustále střežit,“ řekla Gabriela. „Pokud by se ocitla v rodině s dětmi, které zapomenou zavřít branku, okamžitě uteče, protože byla zvyklá žít na ulici,“ dodala s tím, že i venčit je třeba Tami pouze na vodítku.

Vítá, mazlí se

Podle dobrovolníků z útulku by byl pro Tami ideální rodinný domek s dobře zabezpečenou zahradou a hlavně majitel, který jí dopřeje hodně času a pohybu. „Je to sice plachá a trošku křehká duše, na lidi se ale dokáže krásně navázat. I návštěvníky, kteří k nám do útulku chodí jednou za měsíc, poznává, vítá je, mazlí se. Chce to jen čas a trpělivost,“ zopakovala Gabriela.

Tami je hezká, milá, ale velmi plachá kříženka | Jana Ulrichová

Najde domov?

Zájemci, kteří by se chtěli Tami ujmout a dát jí domov, mohou kontaktovat Psí útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.

Tami umí k člověku přilnout, potřebuje ale na to víc času a trpělivosti | Jana Ulrichová

Pro pro psy i páníčky

Tachovský útulek U Šmudliny, který má Tami ve své péči, je jedním z útulků, které se představí na Festivalu Blesk tlapky, určeném všem milovníkům zvířat. Stejně jako loni, kdy jej navštívily tisíce lidí, je i letos pro příchozí připraven nabitý program plný zábavy, her a ukázek psích dovedností. Vstup je opět zdarma.

Vítězové loňské soutěže o psí krasavce na festivalu Blesk tlapek. | Blesk:Foto : Czech News Center / Rusinova Maria

Stop úvazům

Festival se koná 3. června v Praze na louce na Vypichu, kam útulky a záchranné spolky přivezou své svěřence hledající nový domov. Chybět nebude tombola, jejíž výtěžek věnují Blesk tlapky spolku Dočasky De De. Zatímco loni mohli dát návštěvníci festivalu pac proti množírnám, letos budou moci svým podpisem podpořit petici STOP ÚVAZŮM, europoslance Jiřího Pospíšila, který chce prosadit a uzákonit zákaz držení psů na řetězech a provazech u boudy. Celým dnem provedou Bořek Slezáček a odborník na bull sporty Daniel Žďárský.

K vidění budou i bull sporty. Představí je Daniel Žďárský, který bude zároveň spolu s Bořkem Slezáčkem festival moderovat | Jana Ulrichová

Na co se těšit?

Pro sportovní nadšence bude připravena puller zóna, treadmill nebo mushing zóna, k vidění bude ukázka sportovní a moderní lovecké kynologie, tanec se psem nebo psí skok do dálky. Všichni se budou moci zapojit také do různých soutěží, jako je Šampion Blesk tlapek, kde bude možné vyzkoušet si, jak to chodí na psích výstavách, zájemci si budou moci projít Stezku nástrah plnou laskomin, a zapojit se do soutěže o nejlepší masku pána a jeho psa.