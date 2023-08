Chili hrozilo utracení. Podařilo se ji zachránit. A teď hledá nový domov

Chili patřila nájemcům, kteří se museli odstěhovat z pronajatého domku. Nechali ji tam s tím, že se majitelé domu o ni postarají. Ti psa ale nechtěli. „Přijali jsme ji, protože jí hrozilo utracení,“ řekla zástupkyně spolku Petra Holzmannová, která má nyní fenku u sebe ve Výčapech.

Chili má u sebe v péči Petra Holzmannová | Jana Ulrichová

Miluje lidi

Je zřejmé, že Chili strávila celý svůj dosavadní život v osamění na dvorku. Nikdo si jí tam nevšímal, nevěnoval se jí, necvičil ji, podle toho se také chová. „Je svá, má svou hlavu. Není zvyklá, že by po ní někdo něco chtěl, takže si dělá, co chce,“ popsala Petra s tím, že jinak je ale Chili milá a přátelská, vděčná za společnost lidí, kterou vyloženě vyhledává.

Chili je krásná fenka československého vlčáka | Jana Ulrichová

Jídlo ji motivuje

Ve spolku se Chili snaží naučit alespoň základní povely. „Trochu se učí, motivujeme ji jídlem, které miluje. To je její motor. Nebude to už ale tak, že by se toho naučila spoustu,“ řekla Petra. Dodala, že Chili neznala ani procházky, nebyla na ně zvyklá, o to víc si je teď užívá. Na pohyb však není náročná, stačí jí krátké, klidné vycházky.

K dětem i starším

Chili může odejít do rodiny s dětmi, protože je přátelská, zrovna tak ale může být společníkem i starším lidem. Ideální by pro ni byl domek s dvorkem nebo zahrádkou s přístupem dovnitř. „Je to ovčák, je třeba počítat s tím, že na staří může mít problémy s klouby, proto by měla mít teplé místo, kam se schová,“ řekla Petra.

Chili je krásná fenka československého vlčáka | Jana Ulrichová

Zájemci, pište

Chili je naprosto zdravá, je čipovaná a očkovaná. Čeká ji ještě kastrace, kterou jí spolek zajistí, pak už bude moci odejít do nového domova. Zájemci, kteří by se jí chtěli ujmout, mohou kontaktovat spolek písemně na e-mail kapkaprotlapky@seznam.cz.