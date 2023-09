Blíženci

Chce to odvahu, abyste prosadili něco nového, ale nejděte přes mrtvoly. Přeci jen by se vám to v budoucnu nevyplatilo. V září to bylo v zaměstnání dost nestabilní, a proto si na své chování i přístup dávejte pozor. Po práci relaxujte a nic náročného neřešte.,258,Na první pohled jde vidět, že vás to táhne za kamarády, ale to není možné. Partner by se naštval a bylo by peklo na zemi.