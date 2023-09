O incestu „polského Fritzla“ sousedé věděli? Z domu se ozýval hlasitý křik a nadávky!

Policie v Gdaňsku se zabývá incestní kauzou, která se až nápadně podobá zvrhlostem Rakušana Josefa Fritzla. Ten po bezmála čtvrt století věznil a sexuálně zneužíval vlastní dceru, se kterou zplodil i děti. Podobný případ se před nedávnem podařilo odhalit i v polské obci Czerniki na severovýchodě země.

Piotr Gierasik (54) se v roce 2008 přistěhoval do Czerniku poté, co mu zemřela manželka. Podle deníku The Daily Mail se vdovec v obci usadil i se svými dětmi, kterých bylo deset nebo dvanáct. Podle jednoho ze sousedů to byl normální otec, který se svým dětem věnoval. „Nepil alkohol, děti bral na procházky nebo do lesa, kde sbírali společně houby,“ vypověděl obyvatel Czerniku.

Vzhlížela k němu jako k Bohu!

Po čase si ale sousedé začali všímat podivností, které kolem rodiny panovaly. Piotr se po vsi s Pauline začal vodit za ruku a dvojice se přestala tajit s tím, že tvoří pár. Oba do sebe byli bezmezně zamilovaní. „Říkala mu křestním jménem. Vodili se za ruce. Před několika měsíci jí oholil hlavu, aby se na ni ostatní kluci neotáčeli. Ona k němu vzhlížela, jako by byl Bůh,“ prozradil pro polský deník FAKT jeden ze sousedů.

Muž dokonce Paulinu přivážel a odvážel z práce v nedaleké cukrárně, aby se po cestě s nikým nebavila a neviděla. Vše začalo před časem nabírat na obrátkách. „Často jsme Piotra slyšeli křičet na děti. To, jak je slovně napadal, bylo šokující. Někdy jsme slyšeli jednu z dívek nahlas křičet,“ uvedli sousedé.

Okolí si rovněž všimlo, že je Pauline těhotná. Dívka se snažila svou graviditu maskovat, nosila volné oblečení a v pokročilém stádiu těhotenství si vzala v práci dovolenou. Do práce se ale brzy na to vrátila, o novorozence ale nepečovala a nikdo ho neviděl.

Dvojici hrozí doživotí

Učitelka z učiliště v Czerniku na věc upozornila sociální pracovníky. Ti pak případ před několika týdny předali polskému státnímu zastupitelství. Zvrat nastal v pátek 15. září, kdy policie v domě u Piotra objevila ve sklepě tři mrtvolky novorozenců. Dvě z dětí byly potomky Piotra a Pauline, třetí dítě zplodil otec s jinou z dcer.

Co bylo příčinou smrti miminek musí určit až nařízená soudní pitva. Pauline byla v sobotu obviněna z dvojnásobné vraždy a incestu. Její otec a milenec byl policí obviněn z vraždy tří potomků a rovněž z incestu. Oběma hrozí v případě odsouzení doživotí.

Deník Gazeta Wyborcza uvádí, že sice byli obyvatelé Czerniku z kauzy v šoku, ovšem mnoho z nich vědělo, co se v domě dělo. „Jakmile se rozšířila zvěst, že policie hledá novorozence, každý hned věděl, o co jde a u koho je najdou,“ uvedl jeden z obyvatel. Další z místních zase sdělil, že „každý ve městě věděl, že si zahrává se svými dcerami“.