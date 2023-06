Fanynka kriminálek se chtěla cítit jako vrah: Ubodala učitelku a pak ji rozřezala!

Jihokorejka Jung Yoo-Jungová našla před časem ohromnou zálibu v kriminálních příbězích a seriálech. Svět vrahů a jejich obětí ji zřejmě natolik pohltil, že se rozhodla sama okusit to, jaké to je někoho připravit o život. Svou oběť vylákala do vlastního domu. Tam dvacetiletou ženu ubodala, následně její tělo rozřezala a uložila do kufru. Ten shodila do řeky!