Dívka (12) ubodala svého mladšího brášku: Manickou epizodu u ní způsobily léky na ADHD?

Vlastníma rukama měla zabít svého mladšího brášku dvanáctiletá dívka z americké Oklahomy. Devítiletého Zandera několikrát bodla do hrudníku. Hocha ještě převezli do nemocnice, kde později svým zraněním podlehl. Matka dětí April Lydová vypověděla, že podle ní její dcera měla manickou epizodu, kterou způsobily léky na ADHD!

Tragédie se stala 5. ledna v rodinném domě ve městě Tulsa v americké Oklahomě. Devítiletý Zander ležel ve své posteli, když k němu měla přijít jeho sestra s nožem v ruce. Svého o tři roky mladšího brášku třikrát bodla do hrudi. Máma dětí April Lydová slyšela synův křik, a běžela mu na pomoc. „Myslela jsem si, že má třeba noční můru, takže jsem se ho snažila vzbudit, a viděla jsem všude krev a on řekl: bodla mě, bodla mě,“ popsala otřesné chvíle April pro britský deník Daily Mail s tím, že následně syn ztratil vědomí.

Chlapec ležel v tratolišti krve

„Myslela jsem, že se někdo vloupal do domu a ublížil mým dětem a myslela jsem, že dcera utekla do bezpečí. Nikdy by mě vůbec nenapadlo, že některé z mých dětí by něco takového udělalo,“ dodala. Dcera prý utekla ven a křičela: „Omlouvám se, mami! Nevím, co se stalo!“ Neustále prý opakovala „omlouvám se“. „Opravdu jsem nechtěla, aby se to stalo takhle,“ vzlykala dívka.

Zandera převezli ještě do nemocnice, kde svým zraněním podlehl. Poté, co na místo dorazila policie, nasadili dívce pouta. „Jsou ta želízka nezbytná? Jsem hodné dítě,“ řekla policistům. „Je mi to moc líto, nevím, co se stalo. Je to nějaká démonická blbost,“ dodala dívka.

Mohly za to léky?

April netuší, co její dceru vedlo k takovému činu. „Nikdy neměla problémy s chováním, dokud jí znovu nenasadili léky, které přes rok nebrala,“ uvedla máma. Podle britského deníku Daily Star se jednalo o léky na ADHD. „Z toho, co jsme zjistili, to vypadá, že šlo o problém s léky, ne o nic jiného. Je to jako nějaká manická epizoda. Moc ji podporuji a mám ji moc ráda. Vždycky si jako sourozenci byli blízcí. Cvičili spolu jógu téměř každý večer. Milovala ho a on miloval ji,“ dodala April a dodala, že už několik měsíců tráví ve výchovném ústavu a vede si dobře. „Nikdy jsem neslyšela o situaci, kdy by dítě jen tak bezděčně udělalo něco takového, aniž by nevykazovalo žádné varovné signály. Léky z nikoho vraha neudělají,“ uvedla Darcy Sterlingová.