Mladík (†18) vyvraždil svou rodinu: Byli to prý kanibalové a chtěli ho sníst!

Brutální vražda se stala v texaském městě Nash. Osmnáctiletý Cesar Olalde tam vyvraždil svou vlastní rodinu. Zastřelil své rodiče, sestru a bratra. Své blízké zavraždil prý proto, že to byli kanibalové a chtěli ho sníst!

V úterý 23. května dostali policisté oznámení, že muž ve městě Nash ublížil své rodině a vyhrožuje sebevraždou. Na místě policisté zjistili, že jde o osmnáctiletého Cesara Olaldeho, který se zabarikádoval v domě. Začalo policejní vyjednávání, při kterém se policistům podařilo mladíka přesvědčit, aby se vzdal. Následně uvnitř rodinného domu našli několik mrtvých osob.

V kaluži krve leželi mladíkovi rodiče Reuben Olalde a Aida Garciová, jeho starší sestra Lisbet Olaldeová a mladší bratr Oliver Olalde. „Vypadalo to, jako by byly oběti zastřeleny na různých místech v domě a následně odtáhnuty do koupelny,“ uvedl policista Craig Buster.

Na tísňovou linku podle televize NBC volala spolupracovnice Lisbet Olaldeová. Poté, co žena nedorazila od práce, její spolupracovnice se spolu rodinným příbuzným vydala k ní domů. Když vešli dovnitř, Olalde na ně začal mířit zbraní. Policisté uvedli, že jim měl říci, že „zabil svou rodinu, protože byli kanibalové a hodlali ho sníst.“