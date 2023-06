„Vynikal mimořádným klidem a empatií. Byl lékařem mimořádně vlídným, oblíbeným u kolegů i pacientů,“ uvedl Vítězslav Sladký z krajské záchranky.

Zesnulý lékař nastoupil po absolvování lékařské fakulty v roce 1991 do Klatovské nemocnice. Postupně atestoval z interny a plicního lékařství.

Doktor, který působil u klatovské záchranky téměř 18 let, v neděli tragicky zahynul. „Rozhodl se dobrovolně odejít z pozemského do nadpozemského světa. Nám na zemi nechal naše trápení, žal a v srdcích otázky, zda jsme si nemohli něčeho povšimnout, co nám zůstalo skryto a podat pomocnou ruku včas,“ dodal Sladký.

Lékař měl zvolit pro odchod ze života skok z klatovské Černé věže. „Milý doktore, snad jste nalezl klid a je Vám tam, odkud prý není návratu, dobře,“ dodali zarmoucení kolegové záchranáři.

