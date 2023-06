Policisté rozlouskli 53 let starý případ: Kdo je zavražděná »dáma z kufru«?

Policistům se podařilo rozlousknout případ starý třiapadesát let. V roce 1969 našli policisté na poli velký černý kufra v něm tělo zavražděné ženy. Rozjelo se vyšetřování, které ale skončilo neúspěchem. Nepodařilo se identifikovat oběť, ani pachatele. Ovšem floridská policie nyní oznámila průlom v případu. Díky analýze DNA zná totožnost oběti!

Policisté ze St. Petersburgu 31. října 1969 za restaurací Oyster Bar objevili obří černý kufr. Poté, co jej otevřeli, našli v něm tělo ženy. Oběť někdo uškrtil kovbojskou bolo kravatou.

Odložený případ

Dvě děti policistům řekly, že viděly dva muže v pick-upu, jak vykládají kufr z auta a nechávají ho na poli. Policie začala po pachatelích pátrat, ale marně. Nepodařilo se jim ani identifikovat oběť. Případ byl nakonec odložen.

Až po 53 letech policie na sociální síti facebook oznámila, že zná totožnost ženy, které se začalo říkat „dáma z kufru“. „Letos detektiv Wally Pavelski, který pracuje na odložených případech, získal vzorek vlasů a kůže oběti odebraný při původní pitvě,“ uvedla policie s tím, že vzorek vyšetřovatelé odeslali k analýze do laboratoří v Texasu.

Analýza DNA

„Nyní známe její jméno: Sylvia June Athertonová. Když zemřela, bylo jí 41 let. Detektiv Pavelski se dozvěděl, že má několik dětí. Našel a kontaktoval její dceru Syllen Gatesovou z Kalifornie, které bylo v době Sylviina zmizení pět let,“ dodala policie. „Netušili jsme, co se s ní stalo,“ uvedla Syllen pro televizi CNN s tím, že se se svou matkou původně bydlela v Arizoně.

Kdo ji zabil?

Nicméně Sylvia se následně se svým tehdejším manželem Stuartem Brownem rozhodla Arizonu opustit a přestěhovali se spolu s dcerou Kimberly Ann Brownovou, synem Garym Sullianem a dcerou Donnou a jejím manželem Davidem do Chicaga. „O nikom z nich jsme neslyšeli. Rádi bychom, aby byl případ vyřešen. Rádi bychom zjistili, kdo to udělal,“ dodala Syllen s tím, že by ráda jednou znovu potkala své sestry.

„Pavelski se dozvěděl, že Stuart Brown zemřel v roce 1999 v Las Vegas, ale v jeho záznamech nebyla žádná zmínka o manželce. V tomto případu jsou stále nezodpovězené otázky,“ dodala policie v prohlášení. Stále tak není jasné, kdo za vraždou stojí.