Na doživotí: Sexuální deviant místo léčby vraždil! „Šotek“ zastlal Andreu (†20) do gauče

Už jednou se Josef Schottenhammel pokoušel vraždit, soud ho proto poslal do vězení a pak do léčebny. I přesto se tento nebezpečný sexuální sadista dostal na vycházku a zase se pokoušel vraždit. Nejdřív v parku v Teplicích napadl starší ženu, která přežila. O tři týdny později brutálním způsobem usmrtil dvacetiletou Andreu. Přes hlavu jí přetáhl dva igelitové sáčky a kolem krku omotal koaxiální kabel. Mrtvolu pak zastlal do gauče. Toto je další díl seriálu Na doživotí.