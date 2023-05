Zvrhlý sbormistr, oplzlí skauti nebo pedofilní učitel tance: Kdo skončil za mřížemi za sexuální zneužívání dětí?

Krajský soud v Liberci vynesl zatím nepravomocný rozsudek nad předsedou spolku Děti ráje železnice Janem R. (33). Podle obžaloby se muž mezi roky 2020 a 2022 dopustil znásilnění celkem sedmi dětí ve věku od čtyř do jedenácti let. Za to mu soud uložil trest odnětí svobody v délce trvání 13 let. Soudce Janu R. nařídil ústavní ochrannou sexuologickou léčbu a náhradu nemajetkové újmy poškozeným v souhrnné výši 1,3 milionu korun. Nejedná se ale bohužel o ojedinělý případ. Situací, kdy člověk zneužil svého postavení a místo práce se svěřenci je sexuálně zneužil, se v historii České republiky stalo hned několik.