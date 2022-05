Příběh Němce Patricka Syuebinga a jeho sestry Susan Karolewské začal téměř pohádkově. Odloučení sourozenci se setkali po více než dvaceti letech, když se Patrick vrátil do pěstounského domova ve východním Německu. Když Patrick jako dítě z domova odešel, jeho sestra Susan ještě nebyla na světě. Po více než dvaceti letech se do pěstounského domu vrátil a byl velmi rád, že má sestru. Postižená Susan byla z bratrova návratu také šťastná. Jenže když po pár měsících zemřela sourozencům nemocná matka, bylo oběma smutno. Začali tak sdílet stejnou ložnici a brzy spolu začali mít i sex. Z incestních hrátek se postupně narodily čtyři děti, z toho dvě jsou těžce postižené.

Incestní peklo v Německu: „Bavorský Fritzl“ je před soudem kvůli stovkám znásilnění!

Před více než dvaceti lety se dvojice zavázala, že budou bojovat proti německým úřadům a budou se dožadovat toho, aby byl sex mezi příbuznými v Německu povolený. „Necítíme se vinni za to, co se mezi námi stalo. Chceme, aby byl zrušen zákon, který činní incest zločinem,“ řekl v minulosti Patrick britskému deníku Daily Star.

O kondomu neuvažovali

Patrick vztah se sestrou obhajuje, že je to normální vztah mezi dvěma lidmi, kteří se mají rádi. „Ani jsme nevěděli, že děláme něco špatného, když jsme spolu začali spát. Neuvažovali jsme o používání kondomu. Nevěděli jsme, že je to nezákonné,“ přiznal v minulosti. Od roku 2012 byl Patrick dvakrát obviněn z incestu a svůj trest si odpykával za mřížemi. I přes to všechno se pár snaží o to, aby v Německu incest povolený byl a oni si tak mohli žít spokojeně dál.

Asi nejznámějším a nejzvrhlejším příkladem incestu je případ australské rodiny Coltových. V roce 2018 bylo na několika místech v Austrálii zatčeno osm členů rodiny, kterou tamní úřady z důvodu ochrany přejmenovali při soudním řízení na Coltovi.

Členové rodiny znetvářeli zvířecí genitálie

Všechno to začalo roku 1966, když se sourozenci Tim a June Coltovi vzali a postupně spolu zplodili sedm dětí: Marthu, Franka, Paulu, Cherry, Rhondu, Betty a Charlieho. Manželé děti odjakživa vedli k sexuálním vztahům nejen mezi sebou navzájem, ale i s maminkou a tatínkem.

Už v útlém věku dětem rodiče ukazovali pornočasopisy a často je přemluvili k názorným ukázkám některých praktik, kterým ostatní přihlíželi. Děti taky údajně pro zábavu dokonce chytaly menší zvířata a znetvářeli jim genitálie. Vždy když sousedům začalo být divné, že děti z klanu nechodí do školy, přesunuli se Coltovi do nového bydliště. A tak si žili až do roku 2012, než byla jejich zvěrstva odhalena.

Děti byly zdeformované a měly znetvořné obličeje

Incestní klan odhalili úřady na popud sousedů jihozápadně od Sydney. Z údolí, kde rodina žila, se prý linul šílený smrad a špinavé a zanedbané děti nechodily údajně do školy. Rodina se okolí stranila a děti tak neměly žádné základní vzdělání nebo hygienické návyky. Když se o případ začala zajímat policie, byla naprosto v šoku. Ve stanech, karavanech a všudypřítomné špíně a bez vody či elektřiny, žila téměř čtyřicetičlenná rodina. Většina dětí měla naprosto zdeformované obličeje nebo byly zdegenerované.

„Hlava rodiny“ Tim Colt zemřel v roce 2009. O devět let později bylo zatčeno několik jeho příbuzných, kteří byli souzeni za incest. Soudy rozdaly tresty v trvání několika měsíců, ale některým členům Coltova klanu se podařilo odvolat. Všechny děti byly odebrány a australské soudy se nechaly slyšet, že není jediná možnost, že by se děti mohly kdy znovu setkat se svými rodiči. Mnoho z dětí už dosáhlo dospělosti a snaží se žít normální život. Vzpomínky na děsivé dospívání a zdravotní problémy je ale budou provázet zřejmě až do smrti.